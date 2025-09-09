Απαγορεύτηκε η είσοδος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη μονάδα «Πτολεμαΐδα V» της ΔΕΗ

Προς:

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Πιερρακάκη

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Με το από 4 Σεπτεμβρίου έγγραφο (επισυνάπτεται στην παρούσα Ερώτηση) που απέστειλα ως Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στον Διευθυντή της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V” της ΔΕΗ, ενημέρωσα ότι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου «μαζί με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιούμε γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σχεδιάζουμε να επισκεφθούμε τη Μονάδα “Πτολεμαΐδα V” για να συζητήσουμε με εργαζομένους αναφορικά με την ανακοινωθείσα δημιουργία μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών πρώτων υλών» και αιτήθηκα να δρομολογηθούν οι «προβλεπόμενες ενέργειες» για την εν λόγω επίσκεψή μας.

Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκα πως η Διοίκηση της ΔΕΗ έδωσε εντολή να μας απαγορευτεί η είσοδος στη Μονάδα “Πτολεμαΐδα V”.

Η πρωτοφανής άρνηση μάλιστα κορυφώθηκε στη συνέχεια. Μας απαγορεύτηκε (αν είναι ποτέ δυνατόν!) ακόμα και να εισέλθουμε στο λεγόμενο “Παρατηρητήριο”, με απλά λόγια σε κοντινά έρημα χωράφια που βρίσκονται στην περιοχή του λιγνιτωρυχείου και έχουν απλά θέα προς την “Πτολεμαΐδα V”, όπου δεν υπάρχουν καν εγκαταστάσεις και χωρίς να προκαλείται η παραμικρή “διατάραξη” θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τους εργαζομένους που θα το επιθυμούσαν.

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν είναι μια οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την καταστατική μειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση.

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εκλέχθηκε μεν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν όμως πρότασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. – ΕΕΣΥΠ, γνωστής ως Υπερταμείου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (βάσει του άρθρου 187 του ν. 4389/2016, ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του ν. 5131/2024 και ισχύει).

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ μέχρι αυτή τη στιγμή αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ότι περιλαμβάνεται στους «εποπτευόμενους φορείς» του εν λόγω Υπουργείου.

Δεδομένων των θεσμικών εγγυήσεων που θεμελιώνονται στο Σύνταγμα της Ελλάδας αφενός μεν για τους Βουλευτές αφετέρου για τη δράση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, οι οποίες πόρρω απέχουν από τη θεσμική προσβολή που βιώσαμε σήμερα με την πρωτοφανή και πρωτίστως αντιδημοκρατική απαγόρευση της Διοίκησης της ΔΕΗ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Είναι σε γνώση της Κυβέρνησης η ανωτέρω απαγόρευση της Διοίκησης της ΔΕΗ να εισέλθει Βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων με κλιμάκιο στελεχών του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Μονάδα “Πτολεμαΐδα V”, ακόμα και σε κοντινό χωράφι, ενώ εγκαίρως είχα αποστείλει επίσημο έγγραφο αίτημα; Συμφωνείτε με την ανωτέρω αντιδημοκρατική απαγόρευση εισόδου; Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ για να μην επαναληφθεί αντίστοιχο αδιανόητο περιστατικό και να εκριζωθούν νοοτροπίες ότι αποτελούν “τσιφλίκι” του καθενός οι χώροι μιας Εταιρείας όπου το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)