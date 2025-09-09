Κριτικής συνέχεια από τον ΣΥΡΙΖΑ

Συνεχίζει την κριτική του για τις κυβερνητικές εξαγγελίες ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τη φορά αυτή διά των τομεαρχών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης - οι αγρότες, άλλωστε, ήταν από τους... εξαφανισμένους του πακέτου Μητσοτάκη.

Στη γενική κριτική, ο τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Χάρης Μαμουλάκης, χαρακτηρίζει «too little, too late» τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και συνεχίζει: «Μια κυβέρνηση σε αποδρομή, ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα δομικό έλλειμμα αφηγήματος πλέον, δεν έχει κάποιο όραμα να πει στην ελληνική κοινωνία, το μόνο που προσπαθεί να κάνει, είναι μέσω εξαγγελιών να μειώσει την τεράστια κοινωνική κινητικότητα. Την τεράστια ένταση που υπάρχει στην κοινωνία λόγω της ακρίβειας, λόγω των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς». Και, με την επισήμανση ότι «πλέον η πολιτική αλλαγή είναι πιο επιτακτική από ποτέ», ο βουλευτής Ηρακλείου διατυπώνει την άποψη ότι «τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα». Τέλος, «εμείς θα συνεχίσουμε θεσμικά, κοινοβουλευτικά, να παρεμβαίνουμε και να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, που βέβαια πρώτο απ’ όλα, πέραν του δημογραφικού, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς», προαναγγέλλει.

Ολα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ύπαιθρος, παραθέτει στη δήλωσή του ο βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Βασίλης Κόκκαλης: «Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις. Ανακοίνωσε κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για χωριά έως 1.500 κατοίκους, λες και οι αγρότες και οι κάτοικοι της περιφέρειας έχουν λυμένο το πρόβλημά τους με 200 ή 300 ευρώ τον χρόνο. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν είπε κουβέντα για το πανάκριβο ρεύμα που καίει τα αντλιοστάσια, για τα λιπάσματα και τα καύσιμα που εκτοξεύονται, ούτε για τις καταστροφές από τις πλημμύρες και την κλιματική κρίση που αφήνει τους παραγωγούς στο έλεος της τύχης τους».

Επιπροσθέτως, «η κυβέρνηση προσφέρει “ψίχουλα” και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση. Η ύπαιθρος όμως δεν χρειάζεται επικοινωνιακές ασκήσεις - χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, επενδύσεις στις υποδομές, εγγυήσεις για το αγροτικό εισόδημα και προστασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Ολα αυτά που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να αγγίξει, γιατί δεν αποδίδουν στο προεκλογικό του αφήγημα. Οι αγρότες και οι κάτοικοι των χωριών δεν θέλουν άλλο να είναι το “διακοσμητικό χειροκρότημα” της ΔΕΘ. Θέλουν πραγματικές λύσεις.

»Ο πρωθυπουργός διαφήμισε... ότι το φορολογικό “πακέτο” είναι η “πιο τολμηρή μεταρρύθμιση” της Μεταπολίτευσης, ενώ στην πραγματικότητα αποκλείει τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, με το κόστος του να είναι μόλις 1,3–1,4 δισ., ενώ οι φοροαπαλλαγές –που ισχυρίζεται ότι… ωφελούν– είναι συχνά προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς μακροχρόνια βάση. Κι ενώ υπόσχεται “δροσερή εισροή χρήματος” από τις φοροαπαλλαγές, ουσιαστικά αγνοεί το κόστος της ακρίβειας και τη διαχρονική φθορά στις εισοδηματικές δυνατότητες των πολιτών και απορρίπτει εντελώς το αίτημα για μείωση ΦΠΑ ή άλλες ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης». Συμπέρασμα; «Ολα γυρνούν γύρω από το ίδιο – τη διατήρηση της εξουσίας, με επιδερμικά μέτρα και μεγάλα λόγια, χωρίς ουσιαστική ανακούφιση για τους πολίτες».