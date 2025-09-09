Διαμορφώνει το σχέδιό του με την κοινωνία

Με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων συναντάται σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της επικείμενης επίσκεψής του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης όπου το Σάββατο το βράδυ στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο θα παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για μια «Ελλάδα για όλους».

Σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και τα βήματα του πρωθυπουργού, ο οποίος μια βδομάδα νωρίτερα επέλεξε να μη συναντήσει και -με τη στάση του αυτή- να απαξιώσει τους φορείς, σημειώνουν αρμόδιες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι, ακούγοντας τις θέσεις τους και εντάσσοντας στο πρόγραμμά του όσες από αυτές είναι κοινωνικά δίκαιες και εφικτό -πολιτικά και δημοσιονομικά- να υλοποιηθούν.

Σε επίπεδο ουσίας και συμβολισμών, τονίζουν μέσω της «Εφ.Συν.», αυτή είναι ακόμη μία διαφορά ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρώτος ανακοινώνει μέτρα ερήμην των πολιτών και ανοιχτά δηλώνει ότι κάποιοι χάνουν και κάποιοι άλλοι κερδίζουν και ο δεύτερος διαβουλεύεται μαζί τους και καταρτίζει ένα σχέδιο που τους περιλαμβάνει όλους, με σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε κατηγορία πολιτών. «Εμείς θέλουμε να δομήσουμε μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς, θέλουμε να συνθέσουμε δυνάμεις, δεν τεμαχίζουμε την κοινωνία ούτε τη διαιρούμε», θα εξηγήσουν.

Στο ερώτημα περί κοστολόγησης, καθώς στο παρελθόν οι εξαγγελίες της αντιπολίτευσης με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 είχαν αποδειχθεί έωλες οδηγώντας έναν χρόνο μετά στο τρίτο μνημόνιο, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι «το Σάββατο θα δείτε την κοστολόγηση των προτάσεων και το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο του ΠΑΣΟΚ όπως θα το παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έδωσε μια πρόγευση των εξαγγελιών (Mega), «η χώρα έχει ανάγκη από σχέδιο, θέλει μεταρρύθμιση και ανακαίνιση του κράτους για να μπορεί αυτό να είναι παράγοντας ανάπτυξης, και αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο, μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και ισχυρό κράτος πρόνοιας». Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε (ΣΚΑΪ) ότι «απέναντι στη φιλοσοφία της πελατειακής λογικής, της πατρωνίας, της φιλευσπλαχνίας και όχι του κοινωνικού κράτους, το ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη του θα παρουσιάσουν ένα εναλλακτικό, συνεκτικό, κυβερνητικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένες προτάσεις και αρθρώνοντας μέχρι τις εκλογές έναν αντιπολιτευτικό λόγο τεκμηριωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο».

Ενα άλλο μοντέλο οικονομικής πολιτικής υποσχέθηκε ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ενώ εστιάζοντας στα κακώς κείμενα των παρεμβάσεων του κ. Μητσοτάκη, ο Μιχάλης Κατρίνης εκτίμησε (ΕΡΤ) ότι «όχι μόνο δεν είχε μεταρρυθμιστική πνοή, αλλά έμοιαζε περισσότερο με μια προσπάθεια διασκέδασης των εντυπώσεων στο τέλος μιας αποτυχημένης διακυβέρνησης». Τέλος, η Μιλένα Αποστολάκη (Real Fm) δήλωσε ότι «η αναφορά του πρωθυπουργού ότι τον προσέλαβαν οι πολίτες για 4 χρόνια και αυτό είναι το συμβόλαιό του αντανακλά μια συναλλακτική αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, χωρίς ίχνος αντίληψης του δημοσίου συμφέροντος».