ΣΥΡΙΖΑ για άδειες ιδιωτικών ΑΕΙ: Απόλυτη διαπλοκή και εξυπηρέτηση συμφερόντων

Διαμαρτυρία της Κουμουνδούρου με αφορμή το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ για τη διαπλοκή των ιδιωτικών ΑΕΙ με την κυβέρνηση.

Με αφορμή το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Άννας Ανδριτσάκη στην ΕΦΣΥΝ σύμφωνα με το οποίο τα τρία κολέγια και το κυπριακό πανεπιστήμιο που πήραν τα πρώτα εισιτήρια για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη χώραμοιάζουν να ανήκουν σε κλειστή Λέσχη Φίλων της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων οι οποίες όλο και κάπου σχετίζονται με μέλη ή ανοικτούς υποστηρικτές της κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, στη λίστα των μελών αυτής της προνομιακής παρέας, εκτός από πρώην κυβερνητικά στελέχη, πρώην στενοί συνεργάτες υπουργών και σύζυγοι πρώην κυβερνητικών στελεχών, βρίσκονται και πρόσωπα του στενού, πολύ στενού, περιβάλλοντος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχανε την ευκαιρία να απλώσει τον μηχανισμό της διαπλοκής στον οποίο όντως διαθέτει αριστεία, και στο πεδίο των ιδιωτικών ΑΕΙ.

Μετά την τοποθέτηση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Οδ. Ζώρα, στη θέση του πρύτανη ιδιωτικού ΑΕΙ που αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνηση, η σημερινή αποκάλυψη της της Εφημερίδας των Συντακτών προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ «διαπλοκή και ιδιωτικά ΑΕΙ». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το City College, το οποίο επίσης έλαβε άδεια ιδιωτικού ΑΕΙ ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, δηλαδή του πρώην προέδρου της ΕΡΤ, πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, αλλά και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη.

Κάθε μέρα που περνάει, γίνεται ολοφάνερο πως η δήθεν μεταρρύθμιση των ιδιωτικών ΑΕΙ, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε ξανά το περασμένο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, δεν έχει καμία σχέση με επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Πρόκειται για ένα ακόμη deal του κ. Μητσοτάκη και της παρέας του. Μια απροκάλυπτη εξυπηρέτηση συμφερόντων, στις πλάτες της ελληνικής νεολαίας, που απορρίπτεται από τα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να πληρώσει χιλιάδες ευρώ σε δίδακτρα στους φίλους του κ. Μητσοτάκη».