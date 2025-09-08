Σκληρή γλώσσα της Νέας Αριστεράς για την πρωθυπουργική άρνηση να απαντήσει στην ερώτηση της Εφ.Συν.

Μετωπική επίθεση από τη Νέα Αριστερά στη κυβέρνηση αναφορικά με την απαξίωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση της Εφ.Συν. για την ευρωπαϊκή οδηγία που μειώνει ή καταργεί τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα, καθώς και στις μικρές επιχειρήσεις.
Το κόμμα υπενθυμίζει ότι στις 16 Ιουλίου κατέθεσε σχετική ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο με την Κομισιόν να τονίζει ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε. Τώρα, η χώρα μας αναμένεται να λάβει πρόστιμο σε περίπτωση που η Αθήνα δεν δώσει στις Βρυξέλλες επαρκείς εξηγήσεις εντός δύο μηνών, όπως προειδοποίησε η Κομισιόν σε δήλωση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Στη συνέντευξη Τύπου του κ. Μητσοτάκη, η δημοσιογράφος Γεωργία Σάκκουλα της Εφημερίδας των Συντακτών ζήτησε εξηγήσεις για την υποχρέωση εφαρμογής Κοινοτικής Οδηγίας που μειώνει ή καταργεί τον ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα και μικρές επιχειρήσεις. Η απάντηση του πρωθυπουργού; Ύφος απαξίωσης και προκλητική άγνοια.
Αλλά δεν ήταν άγνοια. Ήταν αδιαφορία. Αδιαφορία να ενημερώσει τους πολίτες για την απαράδεκτη πολιτική της ΝΔ και αδιαφορία για τις επιπτώσεις που φέρνει στη χώρα. Η Ελλάδα κινδυνεύει με οικονομικές κυρώσεις γιατί η κυβέρνηση αρκέστηκε σε τυπικές ενσωματώσεις, μετά από καθυστερήσεις και αυστηρές προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Να υπενθυμίσουμε ότι στις 16 Ιουλίου 2025 κατατέθηκε ερώτηση (E-002939/25) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μη ενσωμάτωση των εν λόγω οδηγιών από την ελληνική κυβέρνηση. Η απάντηση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τόνισε την έλλειψη ανταπόκρισης εκ μέρους της Ελλάδας.
Κύριε Μητσοτάκη, οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε: το να απαντάτε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης. Είναι υποχρέωση. Είτε σας αρέσει το μέσο είτε όχι. Βεβαίως, είτε δεν γνωρίζετε είτε δεν απαντάτε σκοπίμως, είστε επικίνδυνος για τη χώρα, όπως και να έχει.
Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και πολιτικές που προστατεύουν τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Η χώρα δεν έχει χρόνο για καθυστερήσεις και επικίνδυνες «άγνοιες».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας