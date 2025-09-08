Σκληρή γλώσσα της Νέας Αριστεράς για την πρωθυπουργική άρνηση να απαντήσει στην ερώτηση της Εφ.Συν.

Στη συνέντευξη Τύπου του κ. Μητσοτάκη, η δημοσιογράφος Γεωργία Σάκκουλα της Εφημερίδας των Συντακτών ζήτησε εξηγήσεις για την υποχρέωση εφαρμογής Κοινοτικής Οδηγίας που μειώνει ή καταργεί τον ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα και μικρές επιχειρήσεις. Η απάντηση του πρωθυπουργού; Ύφος απαξίωσης και προκλητική άγνοια.

Αλλά δεν ήταν άγνοια. Ήταν αδιαφορία. Αδιαφορία να ενημερώσει τους πολίτες για την απαράδεκτη πολιτική της ΝΔ και αδιαφορία για τις επιπτώσεις που φέρνει στη χώρα. Η Ελλάδα κινδυνεύει με οικονομικές κυρώσεις γιατί η κυβέρνηση αρκέστηκε σε τυπικές ενσωματώσεις, μετά από καθυστερήσεις και αυστηρές προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 16 Ιουλίου 2025 κατατέθηκε ερώτηση (E-002939/25) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μη ενσωμάτωση των εν λόγω οδηγιών από την ελληνική κυβέρνηση. Η απάντηση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τόνισε την έλλειψη ανταπόκρισης εκ μέρους της Ελλάδας.

Κύριε Μητσοτάκη, οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε: το να απαντάτε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης. Είναι υποχρέωση. Είτε σας αρέσει το μέσο είτε όχι. Βεβαίως, είτε δεν γνωρίζετε είτε δεν απαντάτε σκοπίμως, είστε επικίνδυνος για τη χώρα, όπως και να έχει.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και πολιτικές που προστατεύουν τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Η χώρα δεν έχει χρόνο για καθυστερήσεις και επικίνδυνες «άγνοιες».