Κ. Τσουκαλάς για ΔΕΘ: Ο πρωθυπουργός δεν έχει σχέδιο για τη χώρα

Για «εικόνα ενός πρωθυπουργού σε άμυνα που έχει χάσει πλέον την πρωτοβουλία κινήσεων», έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Μιλώντας στο Mega είπε ότι «η πτώση της αγοραστικής δύναμης, η χαμηλή διοικητική επάρκεια του κράτους, η εκτεταμένη διαφθορά και η καθεστωτική αλαζονεία έχουν διαμορφώσει ένα αίτημα απαλλαγής που μετατρέπεται σε ρεύμα πολιτικής αλλαγής». Προσέθεσε ότι «τα στελέχη της κυβέρνησης διατυμπανίζουν ότι νοιάζονται για τους αδύναμους ενώ στην ομιλία τού πρωθυπουργού αποτυπώθηκε με σαφήνεια ακριβώς το αντίθετο».

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρεσβεύει, ή καλύτερα αποδέχεται, μία Ελλάδα όπου κάποιοι χάνουν και κάποιοι άλλοι κερδίζουν», σχολίασε, αναφέροντας ειδικότερα: «Δηλαδή, ναι μεν τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 50% αλλά κάποιοι συμπολίτες μας είναι ιδιοκτήτες και άρα κερδίζουν». «Αυτή είναι και η μεγάλη κομβική διαφορά από το πώς βλέπουμε εμείς τη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε πώς θα δομήσουμε μια Ελλάδα για όλους και όχι μια Ελλάδα, όπου όταν κάποιοι κερδίζουν, οι άλλοι χάνουν…», τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός «ξέχασε» τους μικρομεσαίους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχωράει στον «αφανισμό» της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ανέφερε ακόμη ότι «δεν είπε τίποτα για τους αγρότες», υπογραμμίζοντας ότι «ο πρωτογενής τομέας που έχει συνθλιβεί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινδυνεύει λόγω καθυστερήσεων των επιδοτήσεων με πτώχευση έμεινε εκτός των ανακοινώσεων». «Και βέβαια πουθενά η λέξη ακρίβεια, σα να μην υπάρχει αισχροκέρδεια - είτε πια δεν θέλει ούτε καν να κρύψει ότι με την πολιτική του εξυπηρετεί καρτέλ είτε ομολογεί ότι έχει παραιτηθεί πλήρως από το να μπορέσει να λύσει το θέμα», συνέχισε.

Ακόμη υποστήριξε πως ο πρωθυπουργός «έδειξε ότι δεν έχει πυξίδα για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στις νέες συνθήκες», «φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει, δεν έχει σχέδιο για τη χώρα - οικονομικό και γεωπολιτικό. Φαίνεται να είναι αδρανής, να μην έχει προσανατολισμό, να μην έχει ακόμα τοποθετηθεί». Τόνισε ότι αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια στον κόσμο.

Είπε ότι το Σάββατο θα δουν οι πολίτες «την κοστολόγηση των προτάσεων και το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής όπως θα το παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ». Σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός «πήρε δανεικές ιδέες, ατάκτως ειρημένες και χωρίς πρόγραμμα». Τόνισε πως αντίθετα το ΠΑΣΟΚ λέει ότι «η χώρα έχει ανάγκη από σχέδιο, θέλει μεταρρύθμιση και ανακαίνιση του κράτους, για να μπορεί αυτό να είναι παράγοντες ανάπτυξης, αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο -αυτό που δεν έκανε έξι χρόνια με 70 δισ.-, μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, για να βγει η χώρα από την υστέρηση, και τρίτον, ισχυρό κράτος πρόνοιας».

«Εγώ δεν μηδενίζω τη φορολογική ελάφρυνση, δεν λέω ότι είναι τίποτα, αλλά προφανώς είναι λιγότερα και είναι αυτά που έχει λάβει από την έμμεση φορολόγηση», είπε. «Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αλλάζει συντελεστές στην έμμεση φορολογία - πρόταση ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη ΔΕΘ», ανέφερε, ενώ συμπλήρωσε ότι «στην προσωπική διαφορά εξαπάτησε». «Όταν λέει ότι θα μειώσει στο μισό την προσωπική διαφορά το 2026 - αν δηλαδή κάποιος παίρνει τώρα 100 ευρώ, θα πάρει 50 ευρώ το 2026; Όχι. Θα πάρουν εκείνοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά. Γιατί τότε λες ότι τη μειώνεις στο μισό; Γιατί δεν είπε την καταργώ το 2027 και είπε ότι τη μειώνω το 2026;», ανέφερε. «Όλο διατυπώσεις είναι ο κ. Μητσοτάκης. Καμία παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, είναι η πιο μεγάλη περικοπή. Άρα οι συνταξιούχοι το 2026 δεν περιμένουν κάτι», σχολίασε. «Για τη νησιωτικότητα, ποιος πρότεινε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα νησιά; Ο πρωθυπουργός δεν ήξερε καν τις ευρωπαϊκές οδηγίες», συμπλήρωσε.

Αναφερθείς στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για συνεργασίες σε ζητήματα σπουδαίας σημασίας, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «όσον αφορά στο Εθνικό Απολυτήριο, αυτή ήταν η πιο μεγάλη κλοπή»: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ήδη πρωτοβουλία και έχει γίνει συζήτηση στη Βουλή και έχουν συναινέσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζει ως πρωτοβουλία του την πρωτοβουλία άλλου κόμματος στην οποία σύρθηκε ο πρωθυπουργός». Επιπλέον, είπε ότι «στα μεγάλα θέματα, όπως χωροταξικός σχεδιασμός -είναι εθνικό θέμα και ενεργειακό- προφανώς και μπορούμε να συζητήσουμε».

Τόνισε καταληκτικά ότι «εμείς είμαστε ο φορέας της πολιτικής αλλαγής για να φύγει αυτό το καθεστώς» και πως «άλλο θέμα είναι η συνεργασία και άλλο το ότι όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει σε μεγάλα ζητήματα και όπου μπορούν να πάνε σε συναινέσεις. Εμείς είμαστε μια δύναμη, η οποία θέλει συναινέσεις για να μπορεί να προχωράει η χώρα».