Νέες βολές Τσίπρα κατά της κυβέρνησης με αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αμείωτες συνεχίζει τις διαδικτυακές παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, αναρτώντας αυτή τη φορά νέο απόσπασμα από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist.
Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πόρσε της γαλάζιας ακρίδας, επισημαίνοντας την απογοήτευση που αισθάνονται οι πολίτες για αυτές τις καταστάσεις.
Παράλληλα, ωστόσο, ανέφερε πως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, αυτής της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
Ξέρετε, ακούω συχνά - όλοι, πιστεύω, το ακούμε - το στερεότυπο της απογοήτευσης:
"Αυτή είναι η Ελλάδα"…
Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.
Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.
Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:
Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.
Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.
Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ' το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της - θυμηθείτε - για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.
Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: "Αυτή είναι η Ελλάδα!"
Αυτή είναι η Ελλάδα:
Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.
Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit", που διοργάνωσε ο Economist
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας