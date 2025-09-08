Αθήνα, 30°C
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
tsipras_1020
EUROKINISSI

Νέες βολές Τσίπρα κατά της κυβέρνησης με αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός με μια αισιόδοξη νότα.

Αμείωτες συνεχίζει τις διαδικτυακές παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, αναρτώντας αυτή τη φορά νέο απόσπασμα από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist.

Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πόρσε της γαλάζιας ακρίδαςεπισημαίνοντας την απογοήτευση που αισθάνονται οι πολίτες για αυτές τις καταστάσεις.

Παράλληλα, ωστόσο, ανέφερε πως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, αυτής της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Ξέρετε, ακούω συχνά - όλοι, πιστεύω, το ακούμε - το στερεότυπο της απογοήτευσης:

"Αυτή είναι η Ελλάδα"…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ' το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της - θυμηθείτε - για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: "Αυτή είναι η Ελλάδα!"

Αυτή είναι η Ελλάδα:

Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.

Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit", που διοργάνωσε ο Economist

 

