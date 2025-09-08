Ν. Φαραντούρης: Ο διαχωρισμός της Ελλάδας από την Κύπρο για το καλώδιο είναι εθνικά επικίνδυνος

«Ό,τι είναι επωφελές για την Κύπρο είναι και για την Ελλάδα. Ό,τι αναβαθμίζει την Κύπρο αναβαθμίζει και την Ελλάδα. Ό,τι απειλεί την Κύπρο, απειλεί και την Ελλάδα. Ο πρωτοφανής διαχωρισμός του πρωθυπουργού «το καλώδιο εξυπηρετεί περισσότερο την Κύπρο» είναι εθνικά επικίνδυνος» σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νικόλας Φαραντούρης.