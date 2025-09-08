Αρβανίτης για την ερώτηση της «Εφ.Συν.» στον Μητσοτάκη: 7 χρόνια παραπλανημένος

Η ερώτηση της «Εφ.Συν.» και η απαράδεκτη απάντηση του πρωθυπουργού σχετικά με τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου του Κυρ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς πιάστηκε να ψεύδεται κυνικά.
Και αυτό διότι, οι πηγές του υπουργείου Οικονομικών των εξέθεσαν κανονικότατα αναφέροντας πως διατάξεις της σχετικής Οδηγίας που επικαλέστηκε η συνάδελφος Γεωργία Σάκκουλα είχαν ενσωματωθεί στον Τελωνειακό Κώδικα από τον Ιούλιο, ενώ η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ διθυραμβικά ως κυβερνητική πρωτοβουλία αποτελούσε διάταξη της ίδια Οδηγίας, κάτι που σημαίνει πως ο πρωθυπουργός γνώριζε πολύ καλά το εν λόγω ζήτημα αλλά επέλεξε να απαντήσει πως δεν γνώριζε.
Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος ήταν μεταξύ των ευρωβουλευτών που είχαν απευθύνει ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με την μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με την Οδηγία, ανάρτησε ένα δηκτικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας στη περιγραφή λακωνικά «7 χρόνια παραπλανημένος».
Στο βίντεο παρουσιάζεται το σχετικό απόσπασμα από την ερώτηση της «Εφ.Συν.» και την απάντηση του πρωθυπουργού και στην συνέχεια διερωτάται ο κ. Αρβανίτης «ψεύτης ή άσχετος; Ας διαβάσει την ερώτηση της ευρωομάδας για να ενημερωθεί!».
Δείτε το σχετικό βιντεάκι
