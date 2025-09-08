ΜέΡΑ25: Η απάτη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η απάτη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Δεν πρόκειται για παροχές και ελαφρύνσεις αλλά για ελάχιστη επιστροφή της ετήσιας ληστείας των εργαζομένων!

Πηχυαίοι οι τίτλοι των κυβερνητικών φυλλάδων για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Γενναίες παροχές», «σημαντικές ελαφρύνσεις» και λοιπές αμετροεπείς επιφυλλίδες. Λησμονούν, ή ακριβέστερα αποκρύβουν, τον ελέφαντα στο δωμάτιο των δημόσιων οικονομικών και της πραγματικής οικονομίας: τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Με τη συνθηκολογημένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την αρχή, η ελληνική οικονομία είναι δεσμευμένη σε πρωτογενή πλεονάσματα για δεκαετίες! 2,2% του ΑΕΠ έως το 2060, στόχος που αναπροσαρμόστηκε επί Μητσοτάκη στο 2,6%!

Τι είναι το πρωτογενές πλεόνασμα; Η διαφορά ανάμεσα στα τακτικά έσοδα του δημοσίου, δηλαδή έσοδα από φόρους, μείον τις τακτικές δαπάνες, δηλαδή δαπάνες για τις βασικές λειτουργίες του δημοσίου, υγεία, παιδεία, κλπ. Η συντριπτική πλειονότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος συγκεντρώνεται από την φορολογία που καταβάλλουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, κυρίως μέσω του ταξικού ΦΠΑ -όπου η μόνη αναφορά Μητσοτάκη για αυτόν είναι μείωση 30% σε ακριτικά νησιά. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει έλλειμμα στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, σημαίνει ληστεία των εργαζομένων!

Το ύψος των μέτρων Μητσοτάκη ανέρχεται σε 1,6 δισ ευρώ. Το τρέχον ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, μόνο για το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, ανέρχεται σε 7,96 δισ ευρώ! Ο σχετικός στόχος στον προϋπολογισμό για την ίδια περίοδο ήταν 3,6 δισ ευρώ! Έχουμε δηλαδή μία υπερ-απόδοση της τάξης του 120%, σε απόλυτους αριθμούς 4,36 δισ ευρώ για το επτάμηνο, με τις προβολές να εκτιμούν περί τα 12 με 13 δισ ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα στο τέλος του έτους, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιστρέφει 1,6 δισ ευρώ!

Τα υπόλοιπα 11 ή 12 δισ ευρώ πού θα καταλήξουν; Θα πάνε στο ΕΣΥ; Όχι βέβαια, για το ΕΣΥ μόνο ευχολόγια ακούστηκαν από τον Μητσοτάκη, χωρίς καμία αναφορά στην ουσία: προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού. Θα πάνε στην Παιδεία; Διπλό όχι από τον Μητσοτάκη. Έχουμε άλλωστε ιδιωτικά πανεπιστήμια πλέον... Θα πάνε άραγε στην ίδρυση και χρηματοδότηση Οργανισμού Κοινωνικής Κατοικίας για να λυθεί πραγματικά το στεγαστικό; Επουδενί, η στέγη για τον Μητσοτάκη είναι εμπόρευμα και το αποδεικνύει με την λεγόμενη «κοινωνική αντιπαροχή», έναν ευφημισμό για να παραδώσει δημόσια γη στους ολιγάρχες.

Πού θα πάνε λοιπόν όλα αυτά τα δις που μαζεύουν από τις τσέπες μας; Θα πάνε σε αχρείαστους νατοϊκούς εξοπλισμούς, σε απευθείας αναθέσεις στην ολιγαρχία, στο μη βιώσιμο χρέος. Δεν θέλουμε αυτά όμως οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι! Θέλουμε προοπτική, θέλουμε όραμα, θέλουμε αναστροφή των αρνητικών προσδοκιών.

Τι πρέπει να γίνει; Την Τετάρτη στις 10 Σεπτεμβρίου, από το βήμα της ΔΕΘ, ξετυλίγουμε τον οδικό χάρτη μιας Ελλάδας για την κοινωνική πλειοψηφία, για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους/τις φοιτητές/τριες, για όλες και όλους εμάς που δεν δηλώσαμε βοσκοτόπια και αμνοερίφια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.