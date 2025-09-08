Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη και η «Ελλάδα για όλους»

Μια «Ελλάδα για όλους» απέναντι στην Ελλάδα «που “κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει” που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης», είναι η φράση που συμπυκνώνει τον πυρήνα της κριτικής που άσκησε το ΠΑΣΟΚ στη διήμερη παρουσία του πρωθυπουργού στην 89η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Εν αναμονή της παρουσίασης του επίμαχου εναλλακτικού σχεδίου από τον Νίκο Ανδρουλάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο, στην αξιωματική αντιπολίτευση αξιολογούν τα όσα ανακοίνωσε χθες και προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πολύ λίγα σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες, εμβαλωματικά, αφού δεν εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στο παραγωγικό μοντέλο και, επίσης, καθόλου αξιόπιστα, καθώς, όπως τονίζουν, προέρχονται από ένα πρόσωπο και μια κυβέρνηση μειωμένης συνέπειας η οποία βασίζεται στα ψέματα, τη διαστρέβλωση και την προπαγάνδα.

Και υπό αυτή την έννοια, εμφανίζονται δικαιωμένοι για τις αρχικές προβλέψεις τους ότι οι πολίτες δεν έχουν πλέον τίποτα να περιμένουν από τον πρωθυπουργό και τη Ν.Δ., σχολιάζοντας ότι «η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, οι Ελληνίδες και οι Ελληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα, λέξεις που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη» για να καταλήξουν στο –κατά τη γνώμη τους– πολιτικό ζητούμενο: ότι έχει έρθει η ώρα «για ένα συμβόλαιο αλήθειας και για πολιτική αλλαγή».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, «τα μέτρα του πρωθυπουργού δεν είναι μέρισμα οικονομικής ανάπτυξης αλλά επιστροφή ενός μικρού μέρους της υπερφορολόγησης που βίωσαν οι Ελληνες λόγω μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας και λόγω εργαλειοποίησης του πληθωρισμού για υπεραποδόσεις στον ΦΠΑ».

Ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν είπε τίποτα για τα καρτέλ, «επαναλαμβάνοντας απλώς τα γνωστά ευχολόγια, αρκούμενος στην “καλή προαίρεση” της αγοράς να μειώσει τις τιμές», ενώ επιπλέον στηλίτευσε ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία, πλην των φορολογικών, έμειναν ακοστολόγητα. «Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του ότι “όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει” και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια τη συγκατοίκηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμα πιο επιθετική ήταν η ρητορική του ΠΑΣΟΚ στο σκέλος των θεσμών, που υπογράμμισε ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπάθησε να εμφανιστεί ως αυτός που θα πατάξει τη διαφθορά, ενώ είναι ο βασικός υπεύθυνος της εκτίναξης των φαινομένων παρανομίας και σήψης». Στη Χαριλάου Τρικούπη συμπεραίνουν ότι αυτό που μένει από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι το «πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία», ενώ χαρακτήριζαν τον πρωθυπουργό προσκολλημένο στην καρέκλα της εξουσίας και τη γαλάζια διακυβέρνηση «βουτηγμένη στα σκάνδαλα». Δεν έλειψαν, τέλος, οι επικρίσεις περί αντιγραφής και υιοθέτησης ως δικών του προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, όπως το Εθνικό Απολυτήριο, που αποτελεί πρόταση που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.