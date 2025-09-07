Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον «ανήξερο» και «αόριστο» Μητσοτάκη

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, KKE και Νέα Αριστέρα εξαπέλυσαν «κεραυνούς» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με τα όσα αποσιώπησε συνειδητά αλλά και για την αλαζονική του στάση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Πυρά κατά ρυπάς εξαπολύει από χθες η προοδευτική αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ, συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο και σήμερα μετά την αλαζονική εμφάνιση του πρωθυπουργού στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.

«Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του αναφέρει πως κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία.

«Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη "σωστή" κυβέρνηση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «για τον κ. Μητσοτάκη, το "γαλάζιο" σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα "εντός εισαγωγικών".

Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την... εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Σημείωσε ακόμη πως το ΠΑΣΟΚ καλωσορίζει τον κ. Μητσοτάκη στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες Αρχές. «Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων Αρχών», είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό δηλώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου καθώς προσπαθεί να αποφύγει το βασικό ερώτημα:

Πώς ένα έργο τόσο σοβαρό αλλά και γνωστό εδώ και χρόνια, σε όλες του τις λεπτομέρειες, άρχισε να υλοποιείται χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης;

«Πώς λέει σήμερα ότι η Ελλάδα δεν εμποδίζεται στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όταν το έργο παραμένει "παγωμένο" εδώ και ένα χρόνο, μετά την αντίδραση της Τουρκίας;

Γιατί χρειάστηκε να καταδικαστούμε από το Δικαστήριο της ΕΕ για να προχωρήσουμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό; », παρατήρησε ο κ. Τσουκαλάς ενώ πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για «ήρεμα νερά», χωρίς να αναγνωρίζει ότι η ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα έστρωσε το χαλί στον αναθεωρητή κ. Ερντογάν για να «φιγουράρει» σήμερα ως αξιόπιστος αμυντικός εταίρος της Ευρώπης.

«Οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού στον τομέα της οικονομίας έδειξαν πόση απόσταση έχει πια από τα προβλήματα της κοινωνίας και πως δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να ελέγξει την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια στην αγορά», τόνισε και υπογράμμισε πως «με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως «και μόνο το γεγονός ότι σταμάτησε τις θριαμβολογίες για τον νόμο Πιερρακάκη, το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη που τάχα θα ίδρυαν παραρτήματα στη χώρα μας, αλλά αντίθετα επέλεξε να αναφερθεί στα ξενόγλωσσα προγράμματα συνεργασίας των δημόσιων πανεπιστημίων, συνιστά κυνική ομολογία πολιτικής εξαπάτησης, καθώς η περιβόητη μεταρρύθμιση είχε μοναδικό στόχο την "πανεπιστημιοποίηση" κάποιων κολλεγίων».

«Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη.

Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Απέναντι στην Ελλάδα που "κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει" που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους», κατέληξε στο σχολιασμό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Να φύγει το συντομότερο δυνατό»

Κόλαφος ήταν και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να φύγει άμεσα και αναδεικνύοντας παράλληλα τις «ντρίπλες» του κ. Μητσοτάκη στις δύσκολες ερωτήσεις, όπως αυτή της «Εφ.Συν.» στην οποία δήλωσε «ανήξερος».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της. Σε κάθε του παρουσία ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει:

«Απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ΦΠΑ, 2022/542 και 2020/285, τις οποίες και ψήφισε και αρνείται να εφαρμόσει.

Δήλωσε ότι αγνοεί τις προειδοποιητικές επιστολές για παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, που έλαβε η Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου, την ώρα που οι πολίτες και η αγορά υποφέρουν από τον υψηλό ΦΠΑ, που το 2024 σε σχέση με το 2023 επιβάρυνε κατά 2,62 δισ. περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Δεν μας είπε τους λόγους για τους οποίους δεν επεκτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και δεν εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα φάρμακα, όπως κάνουν επιτυχημένα άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Χρησιμοποίησε ως ψεύτικη δικαιολογία ένα όριο δαπανών, που ο ίδιος συμφώνησε και εφαρμόζει, αντί να βάλει "κόφτη" στα δισεκατομμύρια υπερκέρδη των καρτέλ και στα δισεκατομμύρια της υπερφορολόγησης, που ο ίδιος επιβάλλει».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι φανερά, πλέον, ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή. Για μια Προοδευτική Ελλάδα. Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ταμείο είναι μείον»

«Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο 'Ριζοσπάστης', προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας. Όμως, ο λαός το 'ταμείο' το κάνει καθημερινά κι αυτό είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που αναμάσησε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει, επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και προσθέτει:

«Αν ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται όντως 'γιατί είναι αντεργατικό μέτρο' η δουλειά για 13 ώρες τη μέρα, του συνιστούμε να επιστρέψει στον Μεσαίωνα ή στον 19ο αιώνα, αφού εκεί ταιριάζουν περισσότερο οι πολιτικές της ΕΕ και τα αντεργατικά του εκτρώματα. Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός.

Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον σκοπεύει να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, όταν το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, με τη δική της ολόπλευρη στήριξη, θα έχει ολοκληρώσει τον εκτοπισμό όσων έχουν επιζήσει των επιθέσεων και του λιμού στη Γάζα».

Το ΚΚΕ καταλήγει στο σχόλιό του με το εξής υστερόγραφo: «ΥΓ: Αντί ο θρασύτατος κ. Μητσοτάκης να μιλάει για 'ασφάλεια του καναπέ', αναφερόμενος στη δίκαιη κριτική του Δημάρχου Πάτρας, ας απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντοι, την ώρα που ο Δήμαρχος, με όλες τις δυνάμεις του Δήμου και μαζί με δεκάδες ομάδες εθελοντών, έδινε τη μάχη, μέσα στις φλόγες, για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να σωθούν ζωές και περιουσίες από την ανεπάρκεια της δικής του πολιτικής, ενώ και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να μπορέσει να σταθεί ο λαός της Πάτρας όρθιος. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει».

«Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός της διαφθοράς και των καρτέλ»

Σφοδρές ήταν και οι βολές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυρ. Μητσοτάκη, η οποία του επιτέθηκε σφοδρά σχετικά με την στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική αλλά και τα σκάνδαλα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της ΝΔ.

«Ο πρωθυπουργός επέλεξε τη συγκάλυψη και την αλαζονεία. Καθημερινά αποδεικνύει ότι δεν του αξίζει τρίτη ευκαιρία. Η κοινωνία όμως επιλέγει τον αγώνα για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλλαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της.