Αντιγραφές

Με χιούμορ προσπάθησε να απαντήσει ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ρωτήθηκε (από τον ΣΚΑΪ) για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Μακάρι να επιστρέψει. Πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά φτιάχνει νέο κόμμα. Ολα αυτά είναι θετικά, από τη στιγμή που με αντιγράφει. Πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά».

Ε, αφού τον αντιγράφει, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα πετύχει!