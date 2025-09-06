Η ΔΕΘ ως βατήρας για το ΠΑΣΟΚ

Κρίσιμης σημασίας θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη τη φετινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς πιστεύουν ότι αποτελεί πρώτης τάξης ευκαιρία η αξιωματική αντιπολίτευση να αρχίσει να κεφαλαιοποιεί και σε ποσοστά τις θετικές πρωτοβουλίες της ● Ποιοι και γιατί βλέπουν σκηνικό ανατροπής παρόμοιο με του 2008 ● Το άγχος για τις δημοσκοπήσεις και η διπλή γραμμή απέναντι στον Τσίπρα

Στην τελική ευθεία για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ. Οι προετοιμασίες, πολιτικές και οργανωτικές, είναι πυρετώδεις στη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου όλα να είναι έτοιμα μέχρι το επόμενο Σάββατο, μέρα κατά την οποία ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει -ενώπιον των παραγωγικών φορέων- στους πολίτες το σχέδιό του «για μια Ελλάδα για όλους». Αυτό αναμένεται να είναι -σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.»- ένα από τα κεντρικά συνθήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο ενός ανοιχτού ενωτικού προσκλητηρίου, το οποίο θα απευθύνει σε όλους τους Ελληνες και σε όλες τις Ελληνίδες που πιστεύουν στην ανάγκη μιας πραγματικής πολιτικής αλλαγής στη χώρα.

«Η ήττα της Ν.Δ. θα είναι νίκη του ελληνικού λαού, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και κάθε πολίτη. Αυτό είναι το χρέος μας και σε αυτό το χρέος και σε αυτόν τον αγώνα καλώ κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό πολίτη, για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για μια Ελλάδα ισχυρή, για μια Ελλάδα για όλους τους Ελληνες» τόνισε την περασμένη Τετάρτη από το Ζάππειο ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας μια πρόγευση των προθέσεών του.

Στόχος η πρωτιά

Ως γνωστόν διακηρυγμένος στόχος της ηγεσίας είναι η νίκη στις εκλογές και η πρωτιά, έστω με μία ψήφο, για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και να είναι εκείνο που θα καθορίσει τις εξελίξεις για το σχήμα που θα προκύψει. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό; Η απάντηση προς όσους αναρωτιούνται έχει ήδη δοθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που με αισιοδοξία υποστηρίζει ότι «ναι, και μπορούμε και είμαστε οι μοναδικοί πραγματικοί αντίπαλοι του κ. Μητσοτάκη που μπορούν να τον κερδίσουν». «Εξυπακούεται ότι», σπεύδουν να προεξοφλήσουν αρμόδιες πηγές, «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Ν.Δ.».

Δεν είναι τυχαίο ότι η φετινή του παρουσία στη ΔΕΘ, η πρώτη με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη ως μια σπουδαία ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να κεφαλαιοποιεί και σε ποσοστά μια σειρά από θετικές πολιτικές πρωτοβουλίες που του πιστώνονται. Εξίσου σημαντικός στόχος είναι ν’ αρχίσει να καρπώνεται μέρος από τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τη Ν.Δ. και τον πρωθυπουργό, κάτι στο οποίο θεωρούν ότι συμβάλλει (ως προς την ανάδειξη των αρνητικών πεπραγμένων) η κίνηση με τις καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου, που ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, για τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετίας της Ν.Δ. Παρομοίως κρίσιμο για το ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να πείσει την κοινωνία για την προγραμματική του υπεροπλία αλλά και για την κυβερνητική του πληρότητα. Με άλλα λόγια, να κερδίσει την εμπιστοσύνη ότι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι’ αυτό και η έμφαση δίνεται στα όσα θα ανακοινώσει ο κ. Ανδρουλάκης από το Βελλίδειο και στη συνέχεια, την Κυριακή, πώς θα τεκμηριώσει τα λεγόμενά του απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Προς το παρόν αυτή είναι η βασική έγνοια του ηγετικού επιτελείου, ενώ η εβδομάδα που ξεκινά θα περιλαμβάνει συναντήσεις με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και περιοδείες κλιμακίων στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος της ανόδου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα από Πέμπτη ή Παρασκευή.

Οι δημοσκοπήσεις

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, η αγωνία μόλις σβήσουν οι προβολείς της ΔΕΘ αφορά τις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις του κ. Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή θα βρουν ανταπόκριση στα μάτια και τα αυτιά του εκλογικού σώματος. Μια απάντηση με ενδιαφέρον έδωσε πρόσφατα ο Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρέπεμψε στο πολιτικό σκηνικό που επικρατούσε στη χώρα πριν από 17 χρόνια. «Το σκηνικό είναι πολύ όμοιο με τη ΔΕΘ του 2008. Ο κόσμος τότε είχε απορρίψει τον κ. Καραμανλή και περίμενε να δει αν ο κ. Παπανδρέου είχε κάτι να πει ή όχι. Ετσι είναι στο δικό μας χέρι να δώσουμε αυτά που οφείλουμε να δώσουμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης» δήλωσε χαρακτηριστικά, διαβλέποντας συνθήκες πολιτικής ανατροπής, όπως στο παράδειγμα που χρησιμοποίησε, όταν το 2009 το κόμμα του είχε πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές νίκες στην ιστορία του παρά το ότι έναν χρόνο πριν αυτό θεωρούνταν σχεδόν απίθανό. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον κόσμο σε αναμονή και μια ανοχή προς τη Ν.Δ. «Σήμερα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα» κατέληξε, εκτιμώντας ότι μπορούν όντως να έρθουν να πάνω κάτω.

Στη Χαριλάου Τρικούπη κρίνουν την πολιτική συγκυρία ευνοϊκή για τα του οίκου τους λόγω απουσίας αξιοσημείωτων εσωκομματικών τριβών, εξαίρεση η πρόσφατη μίνι κόντρα Γερουλάνου - Δούκα, και ιδιαίτερα παραγωγική από πλευράς προγραμματικής δουλειάς και συσπείρωσης της βάσης. Το αίσθημα ικανοποίησης ενίσχυσε άλλωστε η αθρόα προσέλευση πολιτών στην εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη και το καλό κλίμα στα πηγαδάκια.

Κόμμα Τσίπρα;

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα και της ορατής προοπτικής να συγκροτήσει νέο κόμμα, οι γραμμές της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι δύο. Η φαινομενικά ψύχραιμη ή αδιάφορη που αναφέρει ότι πρόκειται για εσωκομματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροπροσδιορίζεται από τη στάση του κ. Τσίπρα, αλλά ασχολείται με τα προβλήματα της κοινωνίας. Και η δεύτερη -και επιθετική- που χωρίς να κατονομάζει ευθέως τον πρώην πρωθυπουργό τον κατατάσσει στην ίδια όχθη με τον κ. Μητσοτάκη ως ένα σύστημα εξουσίας τυχοδιωκτικό και χωρίς ηθικούς φραγμούς το οποίο δεν αποτελεί λύση για το αύριο, αλλά βολικό αντίπαλο για το Μαξίμου. «Ο λαός δεν ψάχνει νέο διαχειριστή της εξουσίας. Αν το μέλλον μας είναι η επόμενη κυβέρνηση να είναι ένα σύστημα εξουσίας όπως το μάθαμε τα τελευταία 10 χρόνια με την κουλτούρα που λειτούργησε το σύστημα εξουσίας του κ. Τσίπρα ή του κ. Μητσοτάκη, τότε ζήτω που καήκαμε» είναι ορισμένες από τις ενδεικτικές ατάκες του κ. Ανδρουλάκη.