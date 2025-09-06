ΣΥΡΙΖΑ: Στόχος για άμεση σύμπραξη με Νέα Αριστερά

Πρόταση για φόρουμ διαλόγου που θα οδηγήσει σε συνεργασία εντός του 2025 ● Αυξημένο προϋπολογισμό σε υγεία-παιδεία, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης, μείωση έμμεσων φόρων και φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου προβλέπει το πρόγραμμα για μια «προοδευτική Ελλάδα» που θα αναπτύξει την Τετάρτη ο Σ. Φάμελλος

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για μια «προοδευτική Ελλάδα» θα αναπτύξει ο Σωκράτης Φάμελλος την εβδομάδα που έρχεται (την Τετάρτη η ομιλία και την Πέμπτη η συνέντευξη Τύπου). Η δουλειά, όμως, δεν σταματά εκεί. Μάλλον αρχίζει για την ακρίβεια.

Η Κουμουνδούρου επιμένει στην ανάγκη συνεννόησης με τη Νέα Αριστερά και άλλες πολιτικές δυνάμεις, με την ταυτόχρονη διαπίστωση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτοεξαιρεθεί από τη συγκεκριμένη προσπάθεια. «Ο στόχος είναι εντός του 2025 να ευοδωθεί μια ευρύτερη συνεργασία, πολιτική και κοινοβουλευτική», σημειώνει στην «Εφ.Συν.» πηγή από την Κουμουνδούρου και προσθέτει: η συνεργασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει από ένα φόρουμ διαλόγου.

Η… σπουδή του επιτελείου του Σ. Φάμελλου δεν είναι άσχετη, προφανώς, από τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις εντός του προοδευτικού χώρου αλλά και ευρύτερα. «Αν δεν του βγει του Μητσοτάκη η ΔΕΘ, τότε θα έχει δυσκολίες», εκτιμούν στην Κουμουνδούρου. Είναι αντιμέτωπος, άλλωστε, (ο πρωθυπουργός) με ένα εκρηκτικό μείγμα, με συστατικά στοιχεία τις δημοσκοπήσεις και τη λαϊκή δυσφορία, τους «γαλάζιους» βουλευτές στις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα εν γένει. Συνεπώς, δεν αποκλείονται πολιτικές εξελίξεις, χωρίς να είναι πάντως και το πλέον πιθανό σενάριο, εκτιμούν.

Την ίδια ώρα, το επιτελείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. βάζει τις τελευταίες πινελιές στην πρόταση για την «Προοδευτική Ελλάδα», μετά και τα σημειώματα που έστειλαν τομεάρχες και άλλα στελέχη. Και πρώτα, οι αναγκαίες αλλαγές σε παιδεία και υγεία, έχοντας ως βάση τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Εδώ, τα πράγματα είναι απλά, θα έλεγε ο Σ. Φάμελλος: στους δύο αυτούς τομείς, η χώρα μας να πιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τίποτε παραπάνω, αλλά και τίποτε λιγότερο. Στην παιδεία από το 4% του ΑΕΠ να σκαρφαλώσουμε στο 5% και στην υγεία από το 5,8% στο 7,3%. Κατά συνέπεια, 2,5 μονάδες του ΑΕΠ για τους δύο αυτούς κρίσιμους κοινωνικούς τομείς.

Μια άλλη αιχμή της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι η αποκατάσταση των μνημονιακών αδικιών: επιστροφή 13ου και 14ου μισθού, και 13ης σύνταξης. «Δεν είναι επιδόματα, είναι βασικές παροχές», είναι η κατηγορηματική θέση του κόμματος. Ως εκ τούτου, το αίτημα πρέπει άμεσα να ικανοποιηθεί και θα είναι ένα βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Στο φορολογικό σκέλος, η Κουμουνδούρου διεκδικεί αλλαγή προτύπου με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων (οι οποίοι μεγεθύνονται (!) μετά τα μνημόνια, σύμφωνα με τον συνομιλητή μας). Με μηδενισμό στον ΦΠΑ σε βασικά είδη, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, βάσει και της δυνατότητας που χορηγεί σχετική Κοινοτική Οδηγία (μάλιστα κινδυνεύουμε με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να την εφαρμόσει). Για να πετύχει το μέτρο πάντως, είναι αναγκαίοι και οι έλεγχοι στην αγορά για την τήρησή του. Ξεχωριστό κεφάλαιο, η πρόταση για μείωση του ΕΦΚ στο κατώτερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και, τέλος, ένα μπουκέτο μέτρων, μεταξύ των οποίων η πρόταση για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, η φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, των εταιρειών διύλισης, η ενσωμάτωση των μερισμάτων στη φορολογία. Η αναδιάρθρωση, τέλος, του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος της μικρο-μεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ένα άλλο, εξίσου αναγκαίο μέτρο.

Ο τραχανάς είναι απλωμένος...