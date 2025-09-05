ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Κάλεσμα για το συλλαλητήριο του Σαββάτου με μετωπική επίθεση στη κυβέρνηση

Όλοι και όλες στη διαδήλωση στα εγκαίνια της ΔΕΘ - Σάββατο 6 Σεπτέμβρη – 18:00 – Καμάρα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη στήριξη ΕΕ – ΝΑΤΟ – κεφαλαίου, επιχειρεί να στήσει στη ΔΕΘ μια φιέστα ψεύτικων υποσχέσεων, την ώρα που η κοινωνία στενάζει. Το παραμύθι τους είναι χτισμένο πάνω στη φτώχεια, την ανεργία, την ακρίβεια, την καταστολή, τις ιδιωτικοποιήσεις και τους εξοπλισμούς.

Κάτω η πολιτική που διαλύει τη ζωή μας!

Κάθε μέρα αποκαλύπτεται το σκάνδαλο και η λεηλασία: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, "μαφίες" της Κρήτης κ.α., όπου δισεκατομμύρια κλέβονται από τον μόχθο των εργαζομένων για να στηριχτεί το κεφάλαιο και η εξαγορά ψηφοφόρων. Το λαϊκό εισόδημα καταρρέει, οι νέοι αναγκάζονται να δουλεύουν σεζόν για ψίχουλα, οι συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις τους να εξανεμίζονται.

Την ίδια ώρα σαλπίζουν επιθεση στους εργαζόμενους και τον λαό με την πολιτικής τους

13ωρη εργασία και μισθοί πείνας: Οι εργαζόμενοι εξοντώνονται, τα «εργατικά ατυχήματα» θερίζουν, η νεολαία λιώνει σε κακοπληρωμένες δουλειές χωρίς μέλλον.

Ιδιωτικοποιήσεις παντού: Υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες, ρεύμα και νερό παραδίδονται σε εργολάβους και επιχειρηματίες.

Πειθαρχικά και διώξεις: Νέο πλαίσιο στο Δημόσιο απειλεί με απολύσεις και αργίες κάθε εργαζόμενο που μιλά, αντιστέκεται ή αποκαλύπτει σκάνδαλα.

Χτύπημα στη δημόσια εκπαίδευση: Αξιολόγηση, ιδιωτικοποίηση, συγχωνεύσεις σχολείων και πανεπιστημίων, δίδακτρα, αποκλεισμοί μαθητών μέσω ΕΒΕ και Τράπεζας Θεμάτων. Εκπαιδευτικοί και φοιτητές διώκονται για τη δράση και τις απόψεις τους.

Σκάνδαλα και συγκάλυψη: Από τα Τέμπη μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει όρια το καθεστώς της αρπαγής και της περιφρόνησης της ζωής. 57 αδικοχαμένοι ζητάνε δικαίωση!

Πόλεμος και καταστολή: Χρηματοδοτούν πολεμικούς εξοπλισμούς, συμμετέχουν στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στηρίζουν το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, ενώ ποινικοποιούν τη συμπαράσταση στον παλαιστινιακό λαό.

Η απάντηση: Αγώνας στα χέρια των εργαζομένων! Η λύση δεν βρίσκεται σε «διαπραγματεύσεις» με το κεφάλαιο, ούτε στην υποταγή του εργοδοτικού συνδικαλισμού.

Η απάντηση βρίσκεται:

Στον αγώνα των εργαζομένων μέσα από το εργατικό κίνημα και το συντονισμό και την ενότητα των πρωτοβάθμιων σωματείων

Στην πάλη του φοιτητικού κινήματος, στην ανεξάρτητη δράση για τις ανάγκες και τα δικαιώματα της κοινωνίας και της νεολαίας

Στον μαζικό λαϊκό ξεσηκωμό που μπορεί να ανατρέψει την πολιτική και την κυβέρνηση της φτώχειας, της κλεψιάς, των ιδιωτικοποιήσεων , του πολέμου και της καταστολής.

Παλεύουμε για

Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Κανένας μισθός κάτω από 1.200€ καθαρά. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης

Να μην ψηφιστεί το 13ωρο και το νομοσχέδιο Κεραμέως

6ωρο – 5ήμερο – 30ωρο, δουλειά για όλους. Κατάργηση της ελαστικής εργασίας. Ασφάλιση και κοινωνική προστασία

Πλήρη σύνταξη με 30 χρόνια δουλειάς. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου

Επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις

Κατάργηση ΦΠΑ στα βασικά είδη. Μείωση φόρων για τον λαό – φορολόγηση του πλούτου Πλαφόν στις τιμές, διατίμηση στα ενοίκια

Δημόσιο πρόγραμμα λαϊκής κατοικίας

Δημόσια, δωρεάν υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες, ρεύμα και νερό, υποδομές. Επιστροφή στο δημόσιο χωρίς αποζημίωση όλων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, μέσων μαζικής μεταφοράς, εθνικών οδών. Κατάργηση του Υπερταμείου

12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά. Κατάργηση αξιολόγησης και ιδιωτικοποίησης, ΕΒΕ. Όχι στο Εθνικό Απολυτήριο και τους ταξικούς φραγμούς. Όχι στις διαγραφές και τις διώξεις φοιτητών. Όχι στα ιδιωτικά ΑΕΙ, στα δίδακτρα και στη μετατροπή των σχολείων σε επιχειρήσεις

Κατάργηση των απεργοκτόνων νόμων Χατζηδάκη – Γεωργιάδη. Όχι στο νέο πειθαρχικό στο δημόσιο, όχι στη φίμωση των εργαζομένων

Να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι για το έγκλημα στα Τέμπη. Άμεση κρατικοποίηση της Hellenic Train χωρίς αποζημίωση, δημόσιος φορέας σιδηροδρόμων

Απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Κλείσιμο των βάσεων – Έξω από το ΝΑΤΟ.

Ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ του κεφαλαίου και του πολέμου. Διαγραφή του χρέους

Λευτεριά στην Παλαιστίνη – να διακοπούν οι σχέσεις με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ

Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς!

Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο τη βαρβαρότητα τους.

Η δική μας δύναμη βρίσκεται στους δρόμους, στους συλλογικούς αγώνες, στη φωνή και την ανυποχώρητη πάλη των εργαζομένων. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στρατεύεται και καλεί στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, για την ανατροπή, για να περάσει ο πλούτος και η εξουσία στα χέρια των εργαζομένων.

Διεκδικούμε τη ζωή που μας ανήκει!

Σάββατο 6 Σεπτέμβρη – 18:00 – Καμάρα

Όλοι και όλες στη μεγάλη εργατική διαδήλωση στα εγκαίνια της ΔΕΘ!