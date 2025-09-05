Live η ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist

Στον Αλέξη Τσίπρα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα σήμερα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα «εγκαινιάσει» τη φετινή ΔΕΘ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, ή αλλιώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης, ενώ συγχρόνως θα καταγγείλει τους «δείκτες ντροπής» που έχει κατορθώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 6 χρόνια.

Η νεά παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο που έχει πυκνώσει τις δημόσιες τοποθετήσείς του και τις καταγγελίες του κατά της κυβέρνησης και της οικονομικής της πολιτικής, την ώρα που τα σενάρια για την επιστροφή του δίνουν και παίρνουν.

