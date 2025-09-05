Αθήνα, 28°C
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
Tsipras_1020
EUROKINISSI

Live η ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr

Στον Αλέξη Τσίπρα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα σήμερα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα «εγκαινιάσει» τη φετινή ΔΕΘ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. 

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, ή αλλιώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης, ενώ συγχρόνως θα καταγγείλει τους «δείκτες ντροπής» που έχει κατορθώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 6 χρόνια.

Η νεά παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο που έχει πυκνώσει τις δημόσιες τοποθετήσείς του και τις καταγγελίες του κατά της κυβέρνησης και της οικονομικής της πολιτικής, την ώρα που τα σενάρια για την επιστροφή του δίνουν και παίρνουν.

Δείτε ζωντανά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

 

 

Live η ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist

