ΠΑΣΟΚ: Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μια οικονομία που χάνει σφυγμό

«Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου δείχνουν μια οικονομία, που χάνει σφυγμό», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Ειδικότερα, σημειώνει ότι «η μεγέθυνση κατά 1,7% σε ετήσια βάση αποτελεί τη χειρότερη επίδοση από την εποχή του COVID και ύστερα» και ότι «κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου». Προσθέτει ότι μαζί με αυτά «και η αναιμική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, καταδεικνύουν ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για 2,3% ανάπτυξη το 2025».
Σχολιάζει ότι «ακόμα πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τις εξαγωγές αγαθών, που μειώθηκαν κατά 0,03% σε τριμηνιαία βάση, ενώ η κατανάλωση απορροφά το 88% του νέου παραγόμενου πλούτου».
«Μπροστά σε μια εντονότατη διεθνή αβεβαιότητα, αναρωτιέται κανείς: πώς μπορεί η Ελλάδα να χτίσει μια βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, όταν η οικονομία δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια;», αναφέρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ για να τονίσει ότι «η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντί να ενισχύσει την παραγωγική βάση της χώρας, να κάνει την οικονομία πιο ανθεκτική και δίκαιη, αφήνει την Ελλάδα παγιδευμένη σε μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης και ως εκ τούτου, ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές».
