Αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» για τα ρατσιστικά δρομολόγια

Πολιτικές αντιδράσεις προκαλούν τα δημοσιεύματα της «Εφ.Συν.» για τις φυλετικές διακρίσεις που γίνονται σε δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

►Σήμερα, η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει μία από τις έγγραφες εντολές στους εκδότες εισιτηρίων για να μπορούν όλοι εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Στέφανος Τσώλης με έγγραφο προς τους υπαλλήλους των εκδοτηρίων δίνει εντολή να μην εκδίδουν εισιτήρια σε επιβάτες που... μυρίζουν δυσάρεστα και δεν διαθέτουν τεκμηριωμένα νόμιμα δικαιολογητικά παραμονής, απειλώντας τους με βαριές ποινές και τονίζοντας ότι η εταιρεία σε συνεννόηση με την αστυνομία έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες.

Το δημοσίευμα προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία «αδειάζει» τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ισχυρίζεται πως «ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».

Ωστόσο, στην αρχική καταγγελία επιβατών, η οποία πυροδότησε τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για όσα συμβαίνουν στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αναφερόταν και η παρουσία ενός αστυνομικού στον σταθμό Κηφισού, ο οποίος δεν παρενέβη για να αποτρέψει τη ρατσιστική διάκριση.

Αιχμηρή πολιτική αντίδραση και από τη Νέα Αριστερά, η οποία κάνει λόγο για «κρεσέντο ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων από την Ελληνική Αστυνομία και το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης».

«Ο διευθυντής ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε σήμερα στο Open την αποκάλυψη της Εφημερίδας των Συντακτών ότι έχει δοθεί ρατσιστική εντολή από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την οποία άνθρωποι μεταφέρονται από το ΚΤΕΛ με συγκεκριμένα βραδινά δρομολόγια, στη βάση φυλετικών διακρίσεων. Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ακολούθησαν με προθυμία την ανατριχιαστική εντολή της Αστυνομίας παραβιάζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση. Εντύπωση προκάλεσε δε το γεγονός ότι στην παρέμβαση του στην τηλεοπτική εκπομπή ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης απέφευγε ένα τέταρτο να δώσει στοιχεία υπηρεσιακών παραγόντων της Αστυνομίας με τους οποίους βρισκόταν σε επαφή για να οδηγηθούμε σε αυτές τις άθλιες πρακτικές», αναφέρει η Νέα Αριστερά. «Η "Εφημερίδα των Συντακτών" αποκάλυψε σήμερα και το σχετικό εσωτερικό έγγραφο του ΚΤΕΛ».

«Στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μάλιστα έχει επιτρέψει την εξής απαράδεκτη και ντροπιαστική διαδικασία: το... face control το έχουν αναλάβει υπάλληλοί του, οι οποίοι χωρίς καμία δικαιοδοσία προβαίνουν σε ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Μεταφορών», προσθέτει το κόμμα της Αριστεράς.

Παράλληλα, καλεί τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών να πάρουν άμεσα θέση, να επιβάλλουν κυρώσεις και να αποσύρουν οποιοδήποτε νόμο, εντολή και οδηγία οδηγεί σε ρατσιστικές πρακτικές.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν «Υπηρεσιακά Σημειώματα» με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας».

