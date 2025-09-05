«Αποτύχατε»: LIVE η τέταρτη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τη «Μαύρη Βίβλο»

«6 χρόνια ΝΔ: Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών»

Την τέταρτη και τελευταία συνέντευξη Τύπου με σκοπό την ανάδειξη της «Μαύρης Βίβλου» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δίνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου φέρει τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ: Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών» και οι ομιλητές είναι: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχος.

Δείτε την εδώ: