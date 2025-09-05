Ζητάει εξηγήσεις η αντιπολίτευση

Εξηγήσεις για το «βραχυκύκλωμα» με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης, με σοβαρές αιχμές κυρίως για τις μέχρι τώρα δηλώσεις και διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών.

Αμεση ενημέρωση για την «πραγματική κατάσταση» ζήτησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Κώστας Τσουκαλάς σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της χθεσινής συνέντευξης Τύπου για τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης στα θέματα ανθεκτικότητας. Οπως ανέφερε «είχαμε χτες τις δηλώσεις και του υπουργού Ενέργειας της Κύπρου, κ. Κεραυνού, και του κ. Χριστοδουλίδη, που είναι προφανώς σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση και αντικρούουν τις έως τώρα δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι το έργο της έρευνας και πόντισης του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά». Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η μη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό δεν μπορεί πια η κυβέρνηση να το αντιμετωπίζει με υπεκφυγές και μια αμφιθυμία, γιατί αυτό υποκρύπτει και μια αδυναμία υπεράσπισης εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Σοβαρές αιχμές κατά του υπουργού Εξωτερικών διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. «Απορώ πώς παραμένει στη θέση του ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος πριν από λίγους μήνες δήλωνε ότι ξεκινάει το έργο», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος σε σχετική δήλωσή του, με την οποία χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα». Ο ίδιος σχολιάζει πως το έργο «έχει σοβαρότατα προβλήματα και σε τεχνικό και σε οικονομικό, αλλά δυστυχώς και σε διπλωματικό επίπεδο» και διερωτάται πώς «εδώ και έξι χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει ούτε βασικά διπλωματικά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης με τη φίλη κυβέρνηση και τη χώρα της Κύπρου;». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. παρατηρεί ακόμα ότι «πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί όταν η κυβέρνηση επέτρεψε τις αναθεωρητικές διαθέσεις της Τουρκίας και σταμάτησαν οι έρευνες έξω από την Κάσο, τώρα πλέον προκύπτουν από την κυβέρνηση της Κύπρου ζητήματα και βιωσιμότητας του έργου, αλλά και μια εμπλοκή του όλου θέματος με ένα σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς».

Το θέμα ανέδειξε και στην Κομισιόν με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νικόλας Φαραντούρης. Ο ευρωβουλευτής ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμβαση ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, καθώς και να ενημερωθεί πώς προτίθεται η Ενωση να αντιμετωπίσει τις στρατιωτικές τουρκικές απειλές έναντι ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου. «Ξεκάθαρα, κάποιοι δεν θέλουν το έργο», σημειώνει σε ανάρτησή του στο «X».

Το ΚΚΕ σχολιάζει πως «οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι “το έργο θα γίνει”, επιδιώκουν να κρύψουν ότι τα ενεργειακά σχέδια του κεφαλαίου και των ευρωατλαντικών “συμμάχων” του όχι μόνο δεν προσφέρουν “ασφάλεια” και “ηρεμία” στους λαούς, αλλά αντίθετα εγκυμονούν νέους κινδύνους και βρίσκονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά τους».

Σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης εγείρει, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, η αποκάλυψη του Κύπριου προέδρου για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και επισημαίνει πως πρόκειται για «ένα έργο που παρουσιάστηκε ως “στρατηγικής σημασίας” αλλά κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης». Τα ερωτήματα που απευθύνει η Νέα Αριστερά είναι αν γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση για την έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποιο ποσό έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα για το έργο και με ποιες διαδικασίες και πώς προχώρησε το έργο, όταν δεν έχει οριστικοποιηθεί η βιωσιμότητά του από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.