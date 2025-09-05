Υπερδιπλάσια από τα επιδόματα Μητσοτάκη η αφαίμαξη των πολιτών

Τη φορολογική αφαίμαξη των πολιτών τα έξι αυτά χρόνια αναδεικνύει η Νέα Αριστερά εν όψει και των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Το σημείο αυτό ανέδειξε και η Εφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της χθες («Παραπολιτικά 90,1 FM»). «Εδώ και 6 χρόνια έχει γίνει σύστημα να υπάρχει οικονομική αφαίμαξη των πολιτών, κυρίως των εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ο κ. Μητσοτάκης να εμφανίζεται στη ΔΕΘ και να μοιράζει κάποια επιδόματα με τυμπανοκρουσίες», επισήμανε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

«Μόνο φέτος, έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες τουλάχιστον τα διπλάσια από αυτά που ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να δώσει. Τους έχει πάρει δύο από τη μία τσέπη, σκοπεύει να τους δώσει το ένα ή και λιγότερα στην άλλη και ζητάει και ευχαριστώ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει υπερπλεόνασμα, σχεδόν 8 δισ., όταν ο στόχος ήταν 3,5 δισ. Δηλαδή πάνω από 4 δισ. αφαίμαξη των πολιτών -ακόμη και αν κανείς δεχτεί ότι έπρεπε να επιτευχθεί το πλεόνασμα που όρισε η Ν.Δ.- διά της φορολογίας, κυρίως από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος». Ενώ επανέλαβε και την πάγια θέση ότι «ο ΦΠΑ είναι ο πλέον άδικος φόρος, που διαλύει τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα στις πιο βασικές τους ανάγκες και αγορές». Συν τοις άλλοις, συνέχισε, «επί 6 χρόνια υπάρχει ασυδοσία στην αγορά και η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, για παράδειγμα οι τράπεζες, εμφανίζουν δυσθεώρητα κέρδη. Υπάρχει πληθωρισμός απληστίας και σώρευση αδιανόητων κερδών σε πολύ λίγα χέρια».

Από την κριτική της δεν θα μπορούσε να λείπουν οι αιχμές για τα εργασιακά: «Το 13ωρο δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα για κανέναν. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Το νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως λέει στον εργαζόμενο: Ξέχνα ότι με μια 8ωρη εργασία μπορείς να βγάλεις τα προς το ζην. Θα πρέπει να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα. Θα πρέπει να μη βλέπεις την οικογένειά σου. Θα πρέπει να τεντώνεσαι μέχρι εκεί που δεν πάει, στα όρια της σωματικής σου υγείας, για να βγάλεις τα πολύ αναγκαία, για να βγάζεις οριακά τον μήνα. Και την ίδια ώρα, κάθε τρεις ημέρες βγαίνει ένα σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τη Ν.Δ. και κουκουλώνεται».

Και, στο πολιτικό διά ταύτα, «κανείς δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Οι πολίτες ζητούν μια άλλη προοπτική και η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία για να μπορέσουν να ανασάνουν».