Είμαστε πρωταθλητές...

...στην ακρίβεια, στους μισθούς (από το τέλος) και στα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων • Σκληρή κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκρ. Φάμελλο στον Κυρ. Μητσοτάκη στη συνάντηση που είχε με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης

Πρώτα «στέρεψε την αγορά (σ.σ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης) τραβώντας έξι δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα» και τώρα επιστρέφει στην κοινωνία το 1,7 δισ. Για την πολιτική ενίοτε αρκεί μια απλή μαθηματική πράξη και κάπως έτσι προσεγγίζει τη σαββατιάτικη ομιλία του πρωθυπουργού ο Σωκράτης Φάμελλος, εξ ου και η βαρύτατη μομφή ότι ο Κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Ελληνες και τις Ελληνίδες. Ταυτόχρονα πάντως με τη σκληρή κριτική -που ανέπτυξε στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης- παρουσίασε και τον κορμό του σχεδίου του για μια προοδευτική Ελλάδα.

«Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Ελληνες και τις Ελληνίδες, εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, την επιχειρηματικότητα, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους καταναλωτές, την έννοια της αριστείας, αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πρώτοι στην Ε.Ε. στην ακρίβεια, είμαστε πρώτοι από το τέλος στον χαμηλότερο μισθό και στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Αλλά είμαστε πρώτοι και στα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων» τόνισε αναλυτικά εστιάζοντας στα... πεπραγμένα της κυβέρνησης, όπως στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, στη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, στην υποβάθμιση του Κράτους Δικαίου, στην εικόνα της Δικαιοσύνης, αλλά και στα μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε όμως και έναν μίνι απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τσίπρα, θέλοντας έτσι να υπογραμμίσει και τις διαφορές με το σήμερα: «Ξεκινήσαμε από θετικό σημείο το 2019, με ρυθμισμένο το χρέος, με μια χώρα με καθαρούς ρυθμούς ανάπτυξης για 10 συνεχόμενα τρίμηνα, που είχε βγει από τη χρεοκοπία και από τα μνημόνια και είχε και πλεόνασμα για να μπορέσει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Δυστυχώς αυτή η παρακαταθήκη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πιάσει τόπο», διαπίστωσε, κατηγορώντας τη σημερινή κυβέρνηση ότι το πραγματικό πλάνο της είναι το Σχέδιο Πισσαρίδη, που «προβλέπει κέρδη για τους μεγάλους και τους λίγους και συγκέντρωση της αγοράς, αλλά δυστυχώς πολύ μεγάλη συμπίεση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την αγορά και τα νοικοκυριά».

«Είναι κοροϊδία να έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης να τάζει φοροελαφρύνσεις επειδή πιέζεται δημοσκοπικά. Θα έπρεπε να το κάνει νωρίτερα. Γιατί υπερφορολόγησε, στέρεψε την αγορά τραβώντας έξι δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα, και τώρα, για κομματικά οφέλη, θέλει να πάρει ένα προσωρινό μέτρο. Αυτό είναι βαθιά υποκριτικό και δεν θα αλλάξει την εικόνα της οικονομίας», εκτίμησε επίσης, καταθέτοντας τις προτάσεις του κόμματός του:

● Να εφαρμοστεί η μείωση του ΦΠΑ (με μηδενισμό για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και τα φάρμακα), η μείωση του ΕΦΚ και η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

● Να επιστρέψουν ο 13ος και ο 14ος μισθός στο Δημόσιο.

● Να υλοποιηθούν η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων.

● Να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος με 120 δόσεις και με διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, αλλά και τμήματος του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις.

● Να εφαρμοστεί πλήρως η προστασία της πρώτης κατοικίας, δηλαδή κατάργηση του πτωχευτικού Σταϊκούρα - Μητσοτάκη και αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού όταν η επιχείρηση είναι σε ρύθμιση.

● Να υπάρχουν έλεγχος και ρύθμιση σε ενέργεια και τράπεζες, με παρέμβαση του κράτους, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για να σπάσουν τα καρτέλ και να σταματήσει η αισχροκέρδεια.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιο που αξίζει στη χώρα μας για μια προοδευτική Ελλάδα», ήταν το πολιτικό διά ταύτα του Σωκράτη Φάμελλου. Με «άλλο παραγωγικό μοντέλο. Να είναι δίκαιο και αναπτυξιακό. Να έχει πλουραλισμό στην αγορά. Η συγκέντρωση σε λίγους δεν είναι στοιχείο ούτε δημοκρατίας ούτε οικονομικής ανάπτυξης. Και βέβαια πρέπει να έχει και αποκέντρωση», επισήμανε, προτείνοντας, τέλος, ειδικά εργαλεία για την ακριτική Ελλάδα και την περιφέρεια.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ