ΜέΡΑ25 για Γιαϊρ Οχάνα: «Η Ελλάδα δεν είναι καταφύγιο γενοκτόνων κ. Μητσοτάκη»

Η Ελλάδα δεν είναι καταφύγιο γενοκτόνων κ. Μητσοτάκη!

Το Ίδρυμα Hind Rajab υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη δίωξη του Ισραηλινού εγκληματία πολέμου Yair Ohana (Γιαΐρ Οχάνα), που διακοπεύει στην Ελλάδα!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιάνοντας το νήμα από εκεί που της το παρέδωσαν οι πρωτεργάτες του εναγκαλισμού Ελλάδας-Ισραήλ, Τσίπρας και Κοτζιάς, επιχειρεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε καταφύγιο γενοκτόνων, εγκληματιών πολέμου και καταζητούμενων από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (βλ. Νετανιάχου) για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.



Η μηνυτήρια αναφορά του ιδρύματος είναι εκτενής και τεκμηριωμένη για τη φύση των εγκλημάτων του Ταγματάρχη του IDF Yair Ohana. Ο εν λόγω υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού στο 432ο Τάγμα Πεζικού "Tzabar" της Ταξιαρχίας Givati, μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στη γενοκτονική εκστρατεία κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Τώρα κάνει διακοπές στη χώρα μας...



Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να ενεργήσει άμεσα, εκκινώντας ποινική έρευνα, όπως ορίζουν το Σύνταγμα, ο Ποινικός Κώδικας, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και οι Συμβάσεις της Γενεύης.



Δεν έχουμε αυταπάτες: η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα παρέμβει για άλλη μια φορά χυδαία στη Δικαιοσύνη, εμποδίζοντας την ποινική δίωξη του Yair Ohana, καταπατώντας βάναυσα τόσο το Ελληνικό, όσο και το Διεθνές Δίκαιο.



Ως ΜέΡΑ25 λέμε πως δεν υπάρχει α λα καρτ χρήση του Διεθνούς Δικαίου κ.Μητσοτάκη! Μετατρέπετε την Ελλάδα σε κράτος παρία, σε κράτος καταφύγιο εγκληματιών πολέμου!



Δεν θα σας περάσει! Θα μας βρίσκετε διαρκώς απέναντι!