Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία στοιχεία για τις «μονάδες ανακύκλωσης»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει στην ευρωπαία εισαγγελέα το σύνολο των στοιχειών του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τον χώρο της ανακύκλωσης στη χώρα και ειδικά το ζήτημα της προμήθειας και της χρηματοδότησης των πολυκέντρων ανακύκλωσης που ερευνάται. Με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα, η ευρωπαία εισαγγελέα ερευνά την ορθή ή μη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν για την προμήθεια.

Η έρευνα της ΕΕ, την οποία διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), βασίζεται στα πορίσματα των εκθέσεων της ελεγκτικής επιτροπής, μεταξύ άλλων εγγράφων, σύμφωνα με επίσημη πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. Το έργο, συνολικού ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πρόκειται για μια μια σειρά από «μονάδες ανακύκλωσης» ή κιόσκια που κατασκεύασε η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης TEXAN και τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στις περιοχές Αττικής, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συστηματικά ανέδειξε μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα προβλήματα στον χώρο της ανακύκλωσης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και ειδικά το ζήτημα της προμήθειας και της χρηματοδότησης των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά την ορθή ή μη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν για την προμήθεια των πολυκέντρων ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Διονύσης Καλαματιανός μετέβη, σήμερα, στο γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων και κατέθεσε όλα τα έγγραφα του κοινοβουλευτικού ελέγχου που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κατέθεσε δώδεκα ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που υποβλήθηκαν από το έτος 2020 έως και το 2024 για τα ζητήματα της ανακύκλωσης, τα πρακτικά της συζήτησης των ερωτήσεων αυτών στην Ολομέλεια της Βουλής, τις έγγραφες απαντήσεις και τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα από τα ερωτώμενα Υπουργεία.

«Ελπίζουμε να συμβάλουμε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τα στοιχεία που συλλέξαμε μέσω του επισταμένου και επίμονου κοινοβουλευτικού ελέγχου για το καίριο ζήτημα της τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα ζητήματα ανακύκλωσης στη χώρα μας», δήλωσε ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα και να ζητά απαντήσεις για την καθίζηση της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Είναι υποχρέωση όλων μας να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας.

