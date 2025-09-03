Ανδρουλάκης προς ΝΔ.: «Οι μέρες της ασυδοσίας σας τέλειωσαν»

Διαρκές κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στην εκδήλωση για τη επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αποδέκτες τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, ο Ν. Ανδρουλάκης διαμήνυσε: «Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι μέρες της ασυδοσίας σας τελείωσαν. Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού. Είστε κατώτεροι των προσδοκιών του. Γι’ αυτό έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος».

«Όσο αλήθεια είναι ότι «Πολιτική» χωρίς «Ηθική» δεν μπορεί να υπάρξει προς όφελος της ανθρωπότητας…άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» είναι έννοιες ασύμβατες!», υπογράμμισε, ενώ εξαπέλυσε ιδιαίτερα σφοδρή επίθεση κατά του Κυρ. Μητσοτάκη, λίγες μέρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό. Ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας», δήλωσε επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας την ανάγκη κοινωνικών αγώνων: «Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης».

Συγκεκριμένα, ο Ν. Ανδρουλάκης τόνισε ότι στα έξι χρόνια διακυβέρνησης Ν.Δ., ο Κυρ. Μητσοτάκης (και η κυβέρνηση της Ν.Δ.):

Έκανε το κράτος εργαλείο εξυπηρετήσεων «ημετέρων».

Μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο» ποινικών ευθυνών των υπουργών του. Χρησιμοποίησε με σκαιό τρόπο την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να τους δώσει ασυλία απέναντι στη δικαιοσύνη. Έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και τα δικαστικά πορίσματα.

Έκανε την ΕΥΠ προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης των πάντων.

Επιτέθηκαν στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Λοιδόρησαν ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα ερευνώντας τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας.

Μετέτρεψαν το κοινωνικό κράτος σε ευκαιρία κερδοσκοπίας στα χέρια λίγων και ισχυρών. Το ΕΣΥ υποβαθμίζεται μεθοδικά προς όφελος των ιδιωτών και η δημόσια Παιδεία απαξιώνεται συστηματικά.

Πανηγυρίζουν για την ανάπτυξη, που στην πραγματικότητα είναι ξεπούλημα της ελληνικής γης και περιουσίας.

Περηφανεύονται ότι τάχα μείωσαν τα φορολογικά βάρη, τη στιγμή που εισπράττουν δισεκατομμύρια από έμμεσους φόρους και μετατρέπουν τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης μιας άδικης οικονομικής πολιτικής.

«Όλα αυτά, τι άλλο δείχνουν εκτός από καθεστωτισμό και αλαζονεία: όλα στην κυνική λογική του "Έχουμε πάνω από 151, άρα είμαστε ανεξέλεγκτοι"», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πριν μιλήσει για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στη χώρα.

Όπως υποστήριξε, «ο λαός δεν αναζητά νέο διαχειριστή της εξουσίας», αλλά «διψά για πολιτική αλλαγή, για ανατροπή των κατεστημένων, για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ελπίδα» και δεσμεύτηκε ότι αυτό το όραμα, «με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, μαζί θα το κάνουμε πράξη». Πρόσθεσε ότι «μπορούμε με αγώνα απέναντι στα συμφέροντα, στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη, να ξανακάνουμε την πατρίδα μας ισχυρή, κοινωνικά δίκαιη, και πάντα με το βλέμμα στο μέλλον, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες».

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού υπενθύμισε ότι η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά είχε επισημάνει από πολύ νωρίς τον κίνδυνο του δημογραφικού, χαρακτήρισε ως υπαρξιακή ανάγκη τη «δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας» και τόνισε ότι «ισχυρή οικονομία χωρίς δημογραφική ανάταξη δεν υπάρχει».Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, «που στοχεύουν να φέρουν ζωή στην περιφέρεια, ισορροπία στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή».

Αναλυτικά:

► 1ος πυλώνας: Αντιστροφή του brain drain - ένα Νέο Περιφερειακό Μοντέλο. Η ζωή πρέπει να επιστρέψει στην περιφέρεια.

Εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βασίζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Συγκρότηση διαρκούς διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Δημογραφικό.

Θέσπιση κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως ώστε να μπορούν να εργάζονται από απομακρυσμένες περιοχές.

Ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα με πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και πολιτισμό ώστε κανένα παιδί να μην μεγαλώνει με αίσθημα απομόνωσης.

Στεγαστική στήριξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «η δική μας κυβέρνηση» θα έχει σε πλήρη εφαρμογή από την πρώτη μέρα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, σημειώνοντας ότι «με το GenRent, αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, δεν την χαρίζουμε σε εργολάβους όπως προτείνει η ΝΔ».

Σχολιάζοντας πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, ρώτησε «ποια είναι η αξιοπιστία του ανθρώπου που δημιούργησε το πρόβλημα», «που κατάφερε να αυξηθούν τα ενοίκια επί ημερών του σχεδόν 50%, που επέτρεψε να ξεπουλιέται η περιουσία του λαού μέσω της golden visa…». Εκτίμησε ότι «η περιφρόνηση της ΝΔ στο στεγαστικό θα είναι κρίσιμος παράγοντας στην ήττα τους στις επόμενες εθνικές εκλογές» και σχολίασε πως «με τη ΝΔ πάντα χάνουν οι πολλοί και πάντα κερδίζουν οι ισχυροί».

► 2ος πυλώνας: Εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

Με καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

Με θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις πιστοποιημένες δαπάνες του παιδιού ως την ηλικία των 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

Ελεύθερες μετεγγραφές στα πανεπιστήμια για τα παιδιά πολυτέκνων.

Ασφάλεια και σιγουριά για κάθε γυναίκα σημαίνει δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων.

Πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού, κάτι που είναι απαραίτητο στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό, αναγκαίο μέτρο για γυναίκες που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

► 3ος πυλώνας: Πολιτικές για την οικογένεια

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο μέλλον, ο Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός μπορεί να προσφέρει μια πρώτη θωράκιση στο μέλλον αυτό.

Οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα, ίδιες παροχές με τους πολύτεκνους.

Τα παιδιά δεν είναι εργαλεία αύξησης των φορολογικών εσόδων, είναι το μέλλον. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αυτό θα αντανακλάται στο φορολογικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει αναλυτικά στην ΔΕΘ. Ωστόσο, στάθηκε σήμερα σε δύο πρώτες σημαντικές τομές, όπως είπε, δεσμευόμενος ειδικότερα, πρώτον, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά. Δεύτερον, «για τις πολύτεκνες οικογένειες ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. που αφορούν αυτές τις οικογένειες».

Ο κ. Ανδρουλάκης Είπε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί αναλυτικά τις επόμενες εβδομάδες και πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι με ορίζοντα 4ετίας, «γιατί για εμάς το δημογραφικό είναι η πρώτη προτεραιότητα».