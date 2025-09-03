Αθήνα, 31°C
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
tsipras
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τσίπρας: Από τη μια η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό», είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με νέα του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Αλ. Τσίπρας συνεχίζει τις παρεμβάσεις του πριν από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη (που έγινε στις 10 Ιουνίου του 2025).

Μέσα από τις αναρτήσεις του, ο Αλ. Τσίπρας αφενός αποδομεί την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη αφετέρου καταγράφει τις μεγάλες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για παρεμβάσεις που προκαλούν αμηχανία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο Μαξίμου.

Στη νέα του ανάρτηση –και με τη σκέψη προφανώς στα συνεχή, μεγάλα σκάνδαλα, καθώς και στις αναφορές περί πατριωτισμού από πλευράς κυβέρνησης– ο πρώην πρωθυπουργός μιλά για έναν πατριωτισμό που θα σταθεί «απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία». 

Συγκεκριμένα, ο Αλ. Τσίρπας αναφέρει στην παρέμβασή του τα εξής: «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας. Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

⇒ Χθες, ο Αλ. Τσίπρας  έκανε σύντομη αναφορά στο κράτος δικαίου, τη διαφθορά, τη Δικαιοσύνη, το κοινωνικό κράτος κ.ά., υπογραμμίζοντας καυστικά πως «ο όρος "Βαλκανοποίηση", που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής». Τις προηγούμενες ημέρες, ο πρώην πρωθυπουργός χτύπησε την κυβέρνηση εκεί που πονάει: στην οικονομική της πολιτική. 

