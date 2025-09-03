Ζάππειο Μέγαρο: εκδήλωση για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ [LIVE]

Μια πρόγευση των προγραμματικών θέσεων που θα παρουσιάσει εν συνόλω στη ΔΕΘ, δίνει στο Ζάππειο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η εκδήλωση για τη επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ θα είναι αφιερωμένη στο δημογραφικό, τη στήριξη της οικογένειας και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να θέσει μετ' επιτάσεως το αίτημα για πολιτική αλλαγή, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται εν μέσω καθημερινών συνεντεύξεων, με θέμα τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Ν.Δ.

Θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα - Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.