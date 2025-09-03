Καταγγελία Ηλιόπουλου για ρατσιστικό επεισόδιο στο ΚΤΕΛ Κηφισού

Οι λόγοι ήταν καθαρά ρατσιστικοί και ο επιβάτης αποκλείστηκε από το δρομολόγιο λόγω του χρώματος στο δέρμα του.

Ένα σοβαρό, άγριο ρατσιστικό επεισόδιο δημοσιοποίησε στα social media ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος κοινοποίησε την καταγγελία επιβατών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό μίσους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, το μεσημέρι της Τετάρτης, άνδρας αφρικανικής καταγωγής επιθυμούσε να κόψει εισιτήριο για να ταξιδέψει, αλλά οι εργαζόμενοι ισχυρίζονταν πως το λεωφορείο είναι πλήρες και δεν υπήρχαν θέσεις. Στο σημείο βρισκόταν και αστυνομικός.

Τρεις επιβάτες, βλέποντας πως το λεωφορείο ήταν σχεδόν άδειο και είχε αρκετές άδειες θέσεις, αντέδρασαν και απευθύνθηκαν στους εργαζόμενους του ΚΤΕΛ και τον αστυνομικό, ρωτώντας να μάθουν με ποια δικαιολογία αποκλείεται ένας επιβάτης από το δρομολόγιο. Οι λόγοι ήταν καθαρά ρατσιστικοί και ο επιβάτης αποκλείστηκε από το δρομολόγιο λόγω του χρώματος στο δέρμα του.

Απαντώντας στις τρεις γυναίκες, ο αστυνομικός είπε κυνικά: «Για την ασφάλεια σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ».

Στη Βουλή το περιστατικό

«Μάλλον κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στον αμερικανικό νότο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν ανέχονται τον ρατσισμό και υπήρξε η δημόσια καταγγελία του περιστατικού», σχολιάζει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Το θέμα θα έρθει στη βουλή και το υπουργείο μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ίδιο αφορά και την στάση της αστυνομίας που ενώ ήταν στο περιστατικό δεν έκανε καμία παρέμβαση», αναφέρει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά. Ο ρατσισμός και τον μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι», καταλήγει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.