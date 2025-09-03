ΟΚΔΕ: Τραμπ-ούκικο χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, μετά από εντολή του Τραμπ (όπως ο ίδιος καμαρώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), βομβάρδισε ταχύπλοο, που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα 11 νεκρούς. Είναι μια ακόμα κίνηση στην επικίνδυνη κλιμάκωση της επιθετικότητας και των προκλήσεων του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή.

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με πρόσχημα τον «πόλεμο ενάντια στα καρτέλ των ναρκωτικών». Στην πραγματικότητα, πρώτος στόχος είναι η στοχοποίηση της Βενεζουέλας, όπου η «αλλαγή καθεστώτος» είναι σταθερή επιδίωξη του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, μετά από τις προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες είχε εγκαινιάσει στη χώρα η «Μπολιβαριανή Επαναστάση» με ηγέτη τον Ούγκο Τσάβες – μια ιστορική προσωπικότητα. Για τον σκοπό αυτό έχουν επιστρατευτεί, πολλές φορές, σε συνεργασία με τις ντόπιες άρχουσες τάξεις, τα πιο βρώμικα μέσα (χρήση φασιστικών ομάδων, προσπάθειες πραξικοπήματος, απειλές επέμβασης κ.λπ.).

Ο Τραμπ, κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο (διάδοχος του Τσάβες) ότι βρίσκεται επικεφαλής του «ναρκοκαρτέλ», έχει χαρακτηρίσει τον ίδιο «φυγόδικο» και τον έχει επικηρύξει για 50 εκ. δολάρια (για τη σύλληψή του). Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, στον ανταγωνισμό του με τις ισχυρές δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας, προσπαθεί έτσι να διαμορφώσει προϋποθέσεις για να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο επεμβάσεων και πολέμων: να ελέγξει τη Λ. Αμερική (πάλαι ποτέ «αυλή» του), να ανατρέψει ή να ευθυγραμμίσει χώρες και καθεστώτα.

Εργαζόμενοι, νέοι, αγωνιστές του εργατικού κινήματος στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Βενεζουέλας και του λαού της! Απαιτείται κάθε εγρήγορση, για οποιαδήποτε κινητοποίηση χρειαστεί, αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να κλιμακώσουν τα χτυπήματα.

Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, όσο οι λύσεις και οι απειλές του «επιτυχημένου» και «ειρηνοποιού» Τραμπ βαλτώνουν ή καταρρέουν, όσο οι συσχετισμοί αλλάζουν σε βάρος του (και γενικά σε βάρος των Δυτικών ιμπεριαλιστών), καταφεύγει όλο και πιο λυσσασμένα, όλο και πιο επικίνδυνα στην απειλή γενίκευσης του πολέμου. Το κίνημα της ολόψυχης αλληλεγγύης στον αλύγιστο παλαιστινιακό λαό και στην ηρωική Αντίστασή του, που συνεχίζεται και μεγαλώνει, πρέπει να βοηθήσουμε να εξελιχτεί σε ένα ρωμαλέο αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα – η πιο ισχυρή εγγύηση ενάντια στην ολέθρια πορεία προς έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πάλη με όλα τα μέσα για την ήττα σε όλα τα μέτωπα του «δικού μας» αντιδραστικού στρατοπέδου, δηλαδή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του (ΝΑΤΟ, Σιωνιστές), δεν πρέπει να καθυστερήσει ούτε στιγμή.