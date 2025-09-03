Ο Πολάκης «δείχνει» την κυβέρνηση για την κρητική μαφία

Πολιτικές προεκτάσεις δίνει ο βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, στην υπόθεση της κρητικής μαφίας που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μεταξύ πολλών άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, τα μέλη της σπείρας προσπάθησαν να παρέμβουν στο θέμα εκλογής νέου μητροπολίτη στα Χανιά, μετά την εκδημία του μητροπολίτη Δαμασκηνού, τον περασμένο Απρίλιο.

«Η σαπίλα πλέον αποκτάει διαστάσεις διαπυημένου αποστήματος!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής και εξηγεί: «Το να θέλουν τον ίδιο μητροπολίτη (Μελχισεδέκ) στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου:

η εγκληματική οργάνωση που συνελήφθησαν οι αρχηγοί της και τα μέλη της στα Χανιά

Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος

και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που πέρασε τροπολογία για το αμετάθετο μητροπολιτών στην Εκκλησία της Κρήτης για να μην γίνει ο Αμφιλόχιος της Κισσάμου μητροπολίτης στα Χανιά

συνιστά τεράστιο πρόβλημα Δημοκρατίας και διαπλοκής με σκοπό την οικειοποίηση και εκμετάλλευση προς ιδιον όφελος της ακίνητης περιουσίας της Μητρόπολης!!!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή!», καταλήγει ο βουλευτής Χανίων.

Τι αναφέρει η δικογραφία

Στη δικογραφία άνω των 8.000 σελίδων περιλαμβάνεται πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων με κύρια την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών και μάλιστα σε κεντρικότατα σημεία της πόλης των Χανίων. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου, η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά, καθώς από τη συστηματική παρακολούθηση των εμπλεκομένων προέκυψε εμπλοκή τους σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και εμπορίας όπλων. Ιδιαίτερο κομμάτι της χθεσινής ενημέρωσης αφιερώθηκε στην εμπλοκή της εγκληματικής οργάνωσης με την εκκλησιαστική περιουσία, με το κάδρο των εμπλεκομένων να περιλαμβάνει πιθανώς ακόμα και μοναχούς που έχουν διατελέσει υψηλόβαθμα στελέχη στην τοπική ιεραρχία. Συγκεκριμένα, πληροφορίες κάνουν λόγο για την εμπλοκή ενός αρχιμανδρίτη ο οποίος φαίνεται να βρέθηκε και στις δύο πλευρές, αρχικά ως εκβιαζόμενος από την εγκληματική οργάνωση αλλά κατόπιν πιθανώς και ως συνεργαζόμενος μαζί τους (βλ. Μια… άρτια εγκληματική οργάνωση).