Μετά το ΔΝΤ, τώρα και από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Συνολική αποδόμηση της κυβέρνησης εν όψει ΔΕΘ από τον Σ. Φάμελλο, που προτάσσει το τρίπτυχο «δημόσια ΔΕΗ - ουσιαστική συμμετοχή του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα - χρηματοδότηση Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ»

Η οικονομική πολιτική Μητσοτάκη είναι βασισμένη σε ένα… λάθος: αυτό είναι το συμπέρασμα, μαζί και η αιχμή, του Σωκράτη Φάμελλου εν όψει ΔΕΘ. Οπως επιχειρηματολόγησε σε συνέντευξή του (Action 24), «o κ. Μητσοτάκης κατάφερε πέρυσι –γιατί είναι κατόρθωμα– να στερέψει την αγορά εισπράττοντας με λανθασμένο φορολογικό μείγμα 6,5 δισεκατομμύρια φόρους πάνω από το πλεόνασμα που είχε υπολογίσει. Αυτό δείχνει μια τραγική ανεπάρκεια στον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Αυτό δεν είναι αριστεία, αυτό είναι αποτυχία. Ταυτόχρονα είναι ένα μέτρο που στερεύει την αγορά και τα νοικοκυριά. Και μπορεί να απολογηθεί, δίνοντας πίσω ένα δισεκατομμύριο; Μπορεί να σωθεί η κατάσταση όταν έχουμε στις τράπεζες 4,7 δισεκατομμύρια κέρδη, στη ΔΕΗ 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη;» διερωτήθηκε υποσκάπτοντας, έτσι, και τα επικοινωνιακά «ημίμετρα και πασαλείμματα» που θα ακουστούν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο.

Παραλλήλως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε σειρά συναντήσεων με τριτοβάθμιες κ.ά. συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εκτός από τη ΓΣΕΕ, είδε επίσης τον ΣΕΤΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων. Εκτός από τις βασικές προτάσεις του κόμματος (13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο, 13η σύνταξη, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς, άμεση μείωση των έμμεσων φόρων με μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά), ο Σ. Φάμελλος επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για 120 δόσεις για τα χρέη των επαγγελματιών (με παράλληλο κούρεμα των επιτοκίων και του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις), μέτρο που πρέπει να συνδεθεί, όπως ανέφερε, με την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης.

Ακόμα, «το μεγάλο πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης και της μείωσης της κατανάλωσης» είναι εκ των ων ουκ άνευ για την Κουμουνδούρου, ενώ την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών υπογράμμισε ο πρόεδρός του και ζήτησε την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν ρυθμίζονται οι οφειλές.

Αλλο μέτωπο είναι «η δημόσια ΔΕΗ, η ουσιαστική συμμετοχή του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και η χρηματοδότηση ενός Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ», που «είναι μέτρα τα οποία θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικονομία και την κοινωνία».

Από τη συνολική τοποθέτηση Φάμελλου δεν θα μπορούσε να λείπει η κριτική για το πρόσφατο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και τις «απαράδεκτες εξαγγελίες για την άρση μονιμότητας». Με τον τρόπο αυτό, εξήγησε, η κυβέρνηση «προσπαθεί να δημιουργήσει εχθρούς και να θρέψει τον κοινωνικό αυτοματισμό για να καλύψει τα σκάνδαλα και την ανεπάρκειά της». Για την τουριστική βιομηχανία παρατήρησε ότι «δεν μπορεί να προχωρήσει ο τουρισμός αν δεν έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία, που να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και τους κανόνες […] Είναι νάρκη ο υπερτουρισμός». Σήμερα, τέλος, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού και την ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας).