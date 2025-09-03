Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
31°C
31.9° 29.6°
3 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
28.3° 26.4°
1 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
1 BF
46%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
77%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
57%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
0 BF
33%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.2° 27.2°
2 BF
39%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
30.2° 27.7°
5 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.0°
3 BF
59%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
28.2° 26.7°
1 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
46%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
34%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
2 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
27.7° 25.8°
2 BF
38%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 25.3°
2 BF
55%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
66%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.3° 22.3°
1 BF
47%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
Σωκράτης Φάμελλος
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΛΑΘΟΣ ΜΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά το ΔΝΤ, τώρα και από τον Κυρ. Μητσοτάκη

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
Συνολική αποδόμηση της κυβέρνησης εν όψει ΔΕΘ από τον Σ. Φάμελλο, που προτάσσει το τρίπτυχο «δημόσια ΔΕΗ - ουσιαστική συμμετοχή του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα - χρηματοδότηση Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ»

Η οικονομική πολιτική Μητσοτάκη είναι βασισμένη σε ένα… λάθος: αυτό είναι το συμπέρασμα, μαζί και η αιχμή, του Σωκράτη Φάμελλου εν όψει ΔΕΘ. Οπως επιχειρηματολόγησε σε συνέντευξή του (Action 24), «o κ. Μητσοτάκης κατάφερε πέρυσι –γιατί είναι κατόρθωμα– να στερέψει την αγορά εισπράττοντας με λανθασμένο φορολογικό μείγμα 6,5 δισεκατομμύρια φόρους πάνω από το πλεόνασμα που είχε υπολογίσει. Αυτό δείχνει μια τραγική ανεπάρκεια στον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Αυτό δεν είναι αριστεία, αυτό είναι αποτυχία. Ταυτόχρονα είναι ένα μέτρο που στερεύει την αγορά και τα νοικοκυριά. Και μπορεί να απολογηθεί, δίνοντας πίσω ένα δισεκατομμύριο; Μπορεί να σωθεί η κατάσταση όταν έχουμε στις τράπεζες 4,7 δισεκατομμύρια κέρδη, στη ΔΕΗ 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη;» διερωτήθηκε υποσκάπτοντας, έτσι, και τα επικοινωνιακά «ημίμετρα και πασαλείμματα» που θα ακουστούν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο.

Παραλλήλως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε σειρά συναντήσεων με τριτοβάθμιες κ.ά. συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εκτός από τη ΓΣΕΕ, είδε επίσης τον ΣΕΤΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων. Εκτός από τις βασικές προτάσεις του κόμματος (13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο, 13η σύνταξη, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς, άμεση μείωση των έμμεσων φόρων με μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά), ο Σ. Φάμελλος επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για 120 δόσεις για τα χρέη των επαγγελματιών (με παράλληλο κούρεμα των επιτοκίων και του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις), μέτρο που πρέπει να συνδεθεί, όπως ανέφερε, με την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης.

Ακόμα, «το μεγάλο πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης και της μείωσης της κατανάλωσης» είναι εκ των ων ουκ άνευ για την Κουμουνδούρου, ενώ την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών υπογράμμισε ο πρόεδρός του και ζήτησε την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν ρυθμίζονται οι οφειλές.

Αλλο μέτωπο είναι «η δημόσια ΔΕΗ, η ουσιαστική συμμετοχή του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και η χρηματοδότηση ενός Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ», που «είναι μέτρα τα οποία θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικονομία και την κοινωνία».

Από τη συνολική τοποθέτηση Φάμελλου δεν θα μπορούσε να λείπει η κριτική για το πρόσφατο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και τις «απαράδεκτες εξαγγελίες για την άρση μονιμότητας». Με τον τρόπο αυτό, εξήγησε, η κυβέρνηση «προσπαθεί να δημιουργήσει εχθρούς και να θρέψει τον κοινωνικό αυτοματισμό για να καλύψει τα σκάνδαλα και την ανεπάρκειά της». Για την τουριστική βιομηχανία παρατήρησε ότι «δεν μπορεί να προχωρήσει ο τουρισμός αν δεν έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία, που να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και τους κανόνες […] Είναι νάρκη ο υπερτουρισμός». Σήμερα, τέλος, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού και την ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας).

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μετά το ΔΝΤ, τώρα και από τον Κυρ. Μητσοτάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual