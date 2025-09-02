Κίνημα Δημοκρατίας: «Δύο γυναίκες στη θέση της αντιπροεδρίας»

Το Κίνημα Δημοκρατίας ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την ανάδειξη της Β´ αντιπροέδρου. Κατόπιν εισήγησης του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, το Εθνικό Συμβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την εκλογή της Μυρτώς Κοροβέση στη θέση αυτή.

Όπως αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας στη σχετική ανακοίνωση, «μαζί με την ήδη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο, Θεοδώρα Τζάκρη, το Κίνημα συνεχίζει πλέον με δύο γυναίκες στη θέση της Αντιπροεδρίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ισότιμη συμμετοχή δεν είναι για εμάς απλή τυπικότητα».

Σημειώνεται επίσης ότι «στο Κίνημα Δημοκρατίας δεν αρκούμαστε στο να εκπροσωπούνται οι γυναίκες. Τις εμπιστευόμαστε με πραγματική πολιτική ευθύνη και εξουσία. Γιατί η Δημοκρατία μας είναι ισχυρότερη όταν οι γυναίκες δεν βρίσκονται μόνο «παρούσες», αλλά ηγούνται».