«Τα τιμολόγια ρεύματος αυξήθηκαν κατά 51% στην εξαετία Μητσοτάκη»

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση στον απόηχο του καυτού τριημέρου στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας σήμερα το δεύτερο μέρο της Μαύρης Βίβλου της εξαετίας Μητσοτάκη, με επίκεντρο την οικονομία και την εργασία.

«Αποτύχατε και στην ενέργεια» ήταν το σημερινό μότο του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως από το 2019 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος αυξήθηκε κατά 51%, λόγω της ανικανότητας της κυβέρνησης να προστατεύσει τα νοικοκυριά.

Αυτό, σύμφωνα με τον Φραγκίσκο Παρασύρη, τομεάρχη ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, οφείλεται στην κυβέρνηση, η οποία «δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε καμία άμεση και αποτελεσματική κίνηση, που να διατηρεί το κόστος τιμών χαμηλά, να αποκλιμακώνει τις τιμές ρεύματος σε ανεκτά επίπεδα και δεν έχει κάνει καμία ουσιαστικά διαρθρωτική παρέμβαση στην αγορά για το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας παρά αρκείται ανακουφιστικά μόνο μέσω επιδομάτων και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο».

Και τόνισε: «Δε μιλάμε για διαρθρωτικές αλλαγές, μιλάμε μόνο για μία επιδοματική πολιτική, η οποία προσωρινά ανακουφίζει. Ξεπερνάμε μία παροδική κρίση και ουσιαστικά το πρόβλημα παραμένει και επηρεάζει προφανώς όλες τις παραμέτρους της ελληνικής οικονομίας. Για να καλύψει μάλιστα τις αστοχίες της η κυβέρνηση προσπαθεί να πετάξει τη μπάλα στην κερκίδα και να ρίξει το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν οι τιμές ανεβαίνουν.».

Επιπλέον, η επιβάρυνση των ελληνικών νοικουριών από το ηλεκτρικό ρεύμα ανήλθε στο 49% το β' εξάμηνο του 2024 σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δέχθηκε επιβάρυνση ύψους 32%.

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας είναι η 9η ακριβότερη χώρα στο ρεύμα και η θέση της επιδεινώνεται διαρκώς.

Σημειώνεται ότι το β' εξάμηνο του 2019 οι Έλληνες πλήρωναν 10% φθηνότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όμως σήμερα είναι 14% ακριβότερο, σύμφωνα με τον τομέα ενέργειας του κόμματος ο οποίος επεξεργάστηκε τα στοιχεία.



Η ελληνική οικογένεια είναι το μεγαλύτερο θύμα της ενεργειακής κρίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη καθώς μεταξύ του β' εξαμήνου του 2019 και του β' εξαμήνου του 2024, η μέση οικογένεια πλήρωσε 52% παραπάνω ενώ στην Ε.Ε. πλήρωσαν 32%, ενώ οι νέοι, μονογονεϊκές οικογένειες και ζευγάρια στην Ελλάδα πλήρωσαν 63% ακριβότερο ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ένωση στην οποία πλήρωσαν 30% ακριβότερα την ενέργεια.

«Υπάρχουν δύο προβλήματα και πρέπει να τα πω από τώρα. Το ένα ότι μιλάμε με μία τεχνική γλώσσα η οποία δεν είναι κατανοητή σε όλους, πολλές φορές ούτε σε συναδέλφους πολιτικούς και βουλευτές ούτε και σε δημοσιογράφους. Υπάρχει και ένα δεύτερο και είναι το ολιγοπώλιο που έχει διαμορφωθεί και έχουμε πολύ μεγάλες κερδοφορίες από τις εταιρείες.

«Στη χώρα μας το μεγαλύτερο διαφημιστικό μπάτζετ το έχουν ακριβώς αυτές οι εταιρείες ενέργειας και αυτό δεν είναι χωρίς συνέπεια σε σχέση με την ορατότητα που λαμβάνει η συζήτηση και τα προβλήματα της ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τη χώρα και το δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από τα προβλήματα που έχουμε.»

Τα νούμερα και οι αριθμοί είναι αμείλικτα και η αποτυχία της κυβέρνησης είναι δεδομένη, αποδεικνύεται και μέσα από την στενή και ευσύνοπτη παρουσίαση που σας έκανα σε σχέση με τις τιμές ενέργειας και τις αποκλίσεις που έχουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη.». δήλωσε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, δίνοντας το ραντεβού για τις προτάσεις του κόμματος για την ενέργεια στη ΔΕΘ το επόμενο Σαββατοκύριακο.