Συντονισμένα «πυρά» της αντιπολίτευσης για το ρατσιστικό νομοσχέδιο Πλεύρη

Επίθεση στην κυβέρνηση για το απάνθρωπο νομοσχέδιο των επιστροφών μεταναστών επιφύλαξε η προοδευτική αντιπολίτευση στη κυβέρνηση με αφορμή τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Σύσσωμη η αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ έως τη Πλεύση Ελευθερίας, αποκαλούν απάνθρωπο και ρατσιστικό το νομοσχέδιο Πλεύρη, καλώντας το υπουργείο και τη κυβέρνηση να πάρουν πίσω το νομοσχέδιο.

ΠΑΣΟΚ: «Σύγκρουση με τη λογική κατάφερε η κυβέρνηση»

«Η κυβέρνηση, για να κλείσει το μάτι προς τα δεξιά ακροατήρια, καταφεύγει σε νομοθετήματα για το μεταναστευτικό, που δεν προσφέρουν τίποτα πέραν ακραίας ρητορικής» τόνισε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. Επέκρινε την κυβέρνηση για την έλλειψη διαφάνειας και τον χειρισμό της μεταναστευτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η παρούσα «κοινοβουλευτική παθογένεια» εμποδίζει την ενημέρωση των πολιτών. Η ίδια σημείωσε ότι η έλλειψη έγκυρων δεδομένων τροφοδοτεί την παραπληροφόρηση και ενισχύει την άκρα Δεξιά διεθνώς. Όπως είπε, ο τέως υπουργός, κ. Παναγιωτόπουλος, ήταν ο μόνος που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα για παροχή στατιστικών στοιχείων για τη νόμιμη μετανάστευση. Και τόνισε ότι η πλειονότητα όσων δεν παίρνουν άσυλο δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία νομιμοποίησης μέσω της ρύθμισης για «εξαιρετικούς λόγους», η οποία καταργείται. Εξήγησε ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να λάβουν άδεια διαμονής μέσω αυτής της διαδικασίας, επειδή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν σύμβαση εργασίας. Εν συνεχεία, εξέφρασε την ανησυχία για το νέο Σύμφωνο, το οποίο, όπως δήλωσε, διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση ερήμην του Κοινοβουλίου. Η εφαρμογή του αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των εγκλωβισμένων μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2026, καθώς όσοι φύγουν παράτυπα από τη χώρα θα επιστρέφονται και ζήτησε ξανά να δημοσιοποιηθεί το σχέδιο εφαρμογής του συμφώνου. Τέλος, ζήτησε την απόσυρση του άρθρου που αφορά τους «εξαιρετικούς λόγους» από το νομοσχέδιο, καθώς το θεωρεί εκτός θέματος. Κατέληξε λέγοντας πως η κυβέρνηση, αναζητώντας μια «ιδεολογική σύγκρουση», τελικά κατάφερε μόνο «σύγκρουση με τη λογική».

Στην ομιλία του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ακόμα μια προχειρότητα της κυβέρνησης που στηρίζεται σε επικοινωνιακά συνθήματα και όχι σε πραγματικές λύσεις. Όπως τόνισε ο βουλευτής, οι νησιωτικές δομές κινδυνεύουν να ξαναγεμίσουν χωρίς κανένα σχέδιο προετοιμασίας για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης που τίθεται σε ισχύ σε έναν χρόνο, ενώ με την κατάργηση της δυνατότητας εργασίας όσων δεν μπορούν προσωρινά να επιστραφούν, χιλιάδες άνθρωποι θα οδηγηθούν στην παραοικονομία και οι αγρότες θα μείνουν χωρίς εργατικά χέρια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο με τις άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν χωρίς έλεγχο μέσω ενός διάτρητου ηλεκτρονικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι η ίδια η έκθεση για το Οργανωμένο Έγκλημα αναφέρεται σε «παράνομη δράση». Ο Δημήτρης Μπιάγκης, κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ούτε ξέφραγο αμπέλι ούτε φυλακή, αλλά χρειάζεται σοβαρότητα, σχέδιο και ανθρωπιά. Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προτείνει γρήγορη και δίκαιη εξέταση αιτήσεων ασύλου, νόμιμη και ελεγχόμενη εργασία όπου υπάρχουν ανάγκες, κοινωνική ένταξη με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σχέδιο αλληλεγγύης.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ένα νομοσχέδιο απάνθρωπο, που εισάγει θεσμικό ρατσισμό και παραβιάζει τη νομιμότητα»

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, τόνισε ότι «είναι ένα νομοσχέδιο απάνθρωπο, που εισάγει θεσμικό ρατσισμό και παραβιάζει τη νομιμότητα σε πολλές πτυχές του». Ο κ. Ψυχογιός υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο θα καταψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς πρόκειται για μια «διολίσθηση για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία», και χαρακτήρισε τη λογική του «κοντόφθαλμη, εντυπώσεων και ανεφάρμοστη», αντί για μια σοβαρή και οργανωμένη διαχείριση. Σύμφωνα με τον κ. Ψυχογιό, οι ρυθμίσεις για τις «ασφαλείς τρίτες χώρες» θα «εγκλωβίσουν περισσότερο κόσμο στη χώρα», καθώς οι αιτήσεις θα απορρίπτονται εκ των προτέρων ως απαράδεκτες. Υπογράμμισε δε, ότι η ίδια η Τουρκία, την οποία η κυβέρνηση θεωρεί ασφαλή τρίτη χώρα, δεν δέχεται επιστροφές από συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, ενώ τίθεται ζήτημα για το εάν οι επιστρέφοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τη Συνθήκη της Γενεύης, καθώς δεν έχει κυρωθεί από τις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Σχετικά με τις διατάξεις της κράτησης, ο κ. Ψυχογιός είπε ότι πλέον «η κράτηση γίνεται κανόνας, δεν είναι έσχατο μέτρο», καθιστώντας την «εργαλείο ρουτίνας χωρίς αιτιολογημένες αποφάσεις», κατά παρέκκλιση της ΕΣΔΑ, του διεθνούς δικαίου και του συνταγματικού πλαισίου. Υπογράμμισε ότι η κράτηση έως 24 μήνες παραβιάζει το ανώτατο συνταγματικό όριο.

Τόνισε επίσης ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ένα «δυναμικό, δύσκολο και σύνθετο ζήτημα», στο οποίο «οι μύθοι, η ακροδεξιά ρητορική, οι απλουστεύσεις και μικροπολιτικοί δεν πιάνουν». Κάλεσε σε ένα «μέτωπο δυνάμεων των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και των δημοκρατικών πολιτών», διότι «όταν ξηλώνονται δικαιώματα των πιο ευάλωτων, σύντομα αυτό φτάνει και στην κοινωνική πλειοψηφία».

ΚΚΕ: «Να κλείσουν όλες οι υπερδομές - φυλακές»

«Tο νομοσχέδιο είναι αποκαλυπτικό της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας και μάλιστα σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας» είπε η αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου: «Προωθεί την άγρια πολιτική σε βάρος των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων, αλλά και την απύθμενη υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Αυστηροποιεί και ενισχύει τις απελάσεις και την καταστολή για τους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες που καταλήγουν στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προδιαγραφές ΝΑΤΟ. Αυτό εσείς ονομάζετε "αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών"» είπε η κ. Μανωλάκου και συνέχισε: Με την αυστηροποίηση όμως, επιχειρείτε να διαμορφώσετε πολιτική ατζέντα και μάλιστα την ίδια περίοδο που προωθείτε το αντεργατικό τερατούργημα με δεκατρείς ώρες δουλειάς.

Αναφερόμενη στη θέση του ΚΚΕ είπε: Να κλείσουν όλες οι υπερδομές - φυλακές, να δημιουργηθούν ανοιχτοί χώροι προσωρινής φιλοξενίας με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης και εξασφάλισης διατροφής, υγειονομικής φροντίδας, διερμηνείας και νομικής αρωγής με ευθύνη του κράτους και χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών. Να δοθεί άσυλο σε όσους προέρχονται από χώρες πολεμικών συγκρούσεων εμφυλίων, υπό κατοχή και κάθε είδους ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ή είναι θύματα διωγμών και κινδυνεύει η ζωή τους. Να εξασφαλιστούν γρήγορες διαδικασίες απόδοσης ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών στις χώρες πραγματικά προορισμού τους. Να δοθούν άδειες διαμονής μακρόχρονης διάρκειας σε όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, χωρίς τους απαράδεκτους όρους και τις προϋποθέσεις των δουλεμπορικών διακρατικών συμφωνιών και του καθεστώτος μετάκλησης. Καμία διάκριση σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης με ευθύνη του κράτους και χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών.

Νέα Αριστερά: Αυτό το νομοσχέδιο θα το καταγγείλουμε και θα παλέψουμε εναντίον του

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Δ. Τζανακόπουλος είπε ότι το μόνο που επιτυγχάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι ακόμα περισσότερος πόνος, ακόμη περισσότερη δυστυχία, ακόμα περισσότερος θάνατος. Και το χειρότερο ακόμα είναι, ότι ανοίγει τον δρόμο για να ζητηθούν ακόμη πιο σκληρά μέτρα, όπως ήδη έχουν ζητηθεί. «Διότι ακριβώς επειδή ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τους επιστρέψετε οικειοθελώς ή αναγκαστικά, ανοίγετε τον δρόμο στην Ελληνική Λύση και σε άλλα ακροδεξιά κόμματα να ζητάνε νεκρούς, να ζητάνε να τους πετάτε στη θάλασσα. Αυτό κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα. Υιοθετώντας την ατζέντα της πιο σκληρής και ακραίας Δεξιάς, ανοίγετε τους δρόμους για να ζητηθούν ακόμα χειρότερα» είπε ο κ. Τζανακόπουλος δηλώνοντας ότι «αυτό το νομοσχέδιο δεν θα το καταψηφίσουμε απλώς άρθρο προς άρθρο στο σύνολό του και επί της αρχής, θα το καταγγείλουμε και θα παλέψουμε εναντίον του, ακόμα και όταν μετατραπεί σε νόμο του κράτους».

Πλεύση Ελευθερίας: Άκρως επικίνδυνο και εκδικητικό προς τους ευάλωτους, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου είπε ότι «μετά την παραίτηση του κ. Βορίδη από τη θέση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου εξ αφορμής του οικονομικού εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πλεύρης συνεχίζει την ακροδεξιά παράδοση, καταστάς κλειδοκράτορας της εφαρμογής των μισανθρωπικών αξιών της οικογενείας του. Όπως είπε, το νομοσχέδιο είναι «άκρως επικίνδυνο και εκδικητικό προς τους ευάλωτους, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες» και ότι «κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και συνθηκών, ευρωπαϊκών και διεθνών, και πάντοτε με ακραιφνή ταξικά κριτήρια, ονομάζοντας ευπρόσδεκτους επενδυτές κάθε άτομο από κάθε φυλή του Ισραήλ, μεταφορικά και κυριολεκτικά, που αγοράζει τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα αγοράζοντας κομμάτια εδάφους της, καλούν τους φτωχοδιαβόλους μετανάστες να επιλέξουν μεταξύ της εθελοντικά υποχρεωτικής αποχώρησης από τη χώρα μας και της φυλακής».