Εργασιακός Μεσαίωνας το 13ωρο

Συναντήσεις με τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είχε ο Σ. Φάμελλος ● Χωρίς εργασία, ισχυρό εισόδημα, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ευημερία για όλους δεν υπάρχει ανάπτυξη, υπογράμμισε ● Ασφάλεια στη δουλειά, οκτάωρο, φτηνά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, προστασία από τις τράπεζες, καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία οι διεκδικήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Aπό τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΒΕΕ) ξεκίνησε χθες τις συναντήσεις του εν όψει ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος. Σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα μιλήσει στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Πράσινη Μετάβαση και Μικρές Επιχειρήσεις». Ακολούθως θα συναντηθεί με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και τέλος με επαγγελματικές ομοσπονδίες και φορείς στον χώρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Δίνοντας το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ο πρόεδρός του υπογράμμισε στη συνάντηση με τη ΓΣΕΕ ότι «χωρίς την εργασία, χωρίς ισχυρό εισόδημα, χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος και χωρίς ευημερία για όλους δεν υπάρχει ανάπτυξη», ενώ αξιολόγησε ως σημαντικότερο θέμα τις Συλλογικές Συμβάσεις και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για «εργασιακά δικαιώματα και καλύτερο εισόδημα για τους εργαζόμενους».

Θέμα εκ των ων ουκ άνευ, σημείωσε, για να μην είναι η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Εθεσε μάλιστα και τον στόχο «να φτάσουμε σε ένα ποσοστό 80% των εργαζομένων που θα καλύπτονται από συλλογική σύμβαση και να λάβουμε και πολύ ουσιαστικά μέτρα στα θέματα των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχει θίξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και φυσικά στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων» ανέφερε ο Σ. Φάμελλος, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «δυστυχώς είναι μια περίοδος που ακούμε πολύ συχνά άσχημες ειδήσεις για εργατικά δυστυχήματα».

Πέραν αυτών, «έχουμε καταθέσει προτάσεις -και νομοθετικά- για 13ο, 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, για 13η σύνταξη, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους και φυσικά κάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους αλλά και όλη την επιχειρηματικότητα».

Στο θέμα της φορολογίας έχει κατατεθεί πρόταση «για την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και του ΦΠΑ, το οποίο είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Μπορεί να επιλεγεί να έχουμε ακόμα και αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά» επισήμανε και πρόσθεσε: «Οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι φόροι και πλήττουν πρώτα από όλα τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και τους εργαζόμενους και η ακρίβεια ενδιαφέρει πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, που σαφέστατα πρέπει να τα υποστηρίξουμε» αναγνώρισε εξάλλου.

Βεβαίως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν απέφυγε να ασκήσει κριτική και στο νομοσχέδιο που καθιερώνει το 13ωρο σε έναν εργοδότη: «Δυστυχώς, αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο που ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία και προσπαθεί με ψέματα, όπως το χθεσινό (σ.σ. προχθεσινό) του μήνυμα, να καλύψει την πραγματικότητα της εργατικής σκλαβιάς που ετοιμάζει. Διότι δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας, παραδεχόμενος ότι σήμερα οι εργαζόμενοι υποκύπτουν και εργάζονται μέχρι και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Ο ίδιος μάς οδήγησε σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα και έπρεπε να τον διορθώσει με άλλους τρόπους».

Αντιπρότεινε, δε, ότι «δεν είναι καλύτερο να νομοθετήσει τη 13ωρη εργασία. Καλύτερο είναι ο εργαζόμενος να έχει καλή αμοιβή στο 8ωρό του για να ζει με αξιοπρέπεια γιατί αυτό σημαίνει Ευρώπη, αυτό σημαίνει Ελλάδα, αυτό σημαίνει εργασία». Και, χαρακτηρίζοντας «έκτρωμα» το νομοσχέδιο, κατήγγειλε ότι «φτάνει σε ευέλικτες σχέσεις εργασίας των δύο ημερών, σε κατάργηση πολλών δικαιωμάτων των εργαζομένων και νομιμοποίηση εργοδοτικών αυθαιρεσιών αλλά και αμφισβήτηση και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων».

Στο κυβερνητικό επιχείρημα, δε, ότι ο εργαζόμενος μπορεί... ισότιμα να μιλήσει με τον εργοδότη, απάντησε με ερώτημα: «Ο εργαζόμενος που φοβάται τη φτώχεια που του έχει ετοιμάσει ο κ. Μητσοτάκης και την ελαστική απασχόληση έως και την ανεργία, μπορεί να μιλήσει ισότιμα με έναν εργοδότη, του οποίου τον οδοστρωτήρα που εφάρμοσε τα τελευταία έξι χρόνια έρχεται ο κ. Μητσοτάκης να νομιμοποιήσει;»

Η πρόταση εν κατακλείδι του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που ταυτίζεται με την ευρωπαϊκή και ελληνική κανονικότητα, συνίσταται στο να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι «θα αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, θα ζουν καλά με ένα οκτάωρο, θα έχουν φτηνά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, δεν θα κινδυνεύουν οι τράπεζες να τους πάρουν το σπίτι και ταυτόχρονα θα έχουν και καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στην Εκθεση» κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Η κυβέρνηση μάζεψε πέρσι 11,5 δισ. αντί 5 δισ. που είχε υποχρέωση

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται κυρίως διά των έμμεσων φόρων. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια αποφασιστική ενίσχυση των εισοδημάτων»: την πρόταση αυτή κατέθεσε ο Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. και μιλώντας για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η κυβέρνηση πέφτει πάνω στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες και ψευδώς ισχυρίζεται ότι οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν να ενισχυθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Γύρω από αυτόν τον άξονα θα δείτε να εξελίσσεται η αναμέτρηση τα επόμενα 24ωρα» προανήγγειλε αναφερόμενος στον περιβόητο «κόφτη δαπανών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «μένει δογματικά προσηλωμένη σε μια στρατηγική, η οποία μαζεύει για το κράτος πολύ περισσότερα χρήματα και από τα υπεσχημένα με βάση τα προγράμματα τα οποία έχουμε υποβάλει στην Ε.Ε. Την περσινή χρονιά είχε υποχρέωση να μαζέψει 5 δισ. ευρώ πλεόνασμα και μάζεψε 11,5 δισ. Δηλαδή, 6,5 δισ. ευρώ υπερπλεόνασμα. Τα επιπλέον 6,5 δισ. μαζεύτηκαν χωρίς να χρειάζεται και έλειψαν από την οικονομία, από τον οικονομικό κύκλο. Δεν έγιναν επενδύσεις και εξοπλισμός, οι επιχειρήσεις δεν έφτιαξαν θέσεις εργασίας, τα νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες, όπως το ενοίκιο και οι λογαριασμοί. Και συνεχίζει σε αυτή την πολιτική… Το α’ επτάμηνο του 2025 έχουμε 4,5 δισ. ευρώ παραπάνω από όσα είχαν προγραμματίσει να μαζέψουν» κατέληξε.