Καρπόζηλος: Ιδού το «campus» ενός εκ των αδειοδοτημένων ιδιωτικών πανεπιστημίων

Αυτό είναι ένα "campus"

Ιπποκράτους 33.

Έδρα ενός νόμιμου -πλέον- ιδιωτικού πανεπιστημίου.

Και Νομική σχολή. Και ιατρική σχολή. Και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Μπήκα στη σελίδα του.

Δεσπόζει μια πανοραμική φωτογραφία από ένα βρετανικό campus με πάπιες και πρασινάδες.

Έψαξα τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα.

Generic φωτογραφίες εσωτερικών χώρων.

Κείμενο όμως στιβαρό:

"Το Campus της Αθήνας, επί της οδού Ιπποκράτους, φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Νομική Σχολή και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Keele, συγκροτώντας ένα σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον."

Πήγα να δω.

Ιδού το "σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον".

Δέκα μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Στο ισόγειο μια εταιρεία ταχυμεταφορών.

Ελπίζω να έχουν σύμβαση αποστολής πτυχίων στο σπίτι.

Είμαι σίγουρος ότι ο Πρύτανης του εν λόγω πανεπιστημίου, ο κύριος Ζώρας, θα έχει φροντίσει για αυτό.