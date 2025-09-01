Καρπόζηλος: Ιδού το «campus» ενός εκ των αδειοδοτημένων ιδιωτικών πανεπιστημίων

Το στέλεχος της Νέας Αριστεράς και ιστορικός, Κώστας Καρπόζηλος, με ανάρτησή του στο Facebook στηλιτεύει τις προετοιμασίες που προχωρά ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδότησε η κυβέρνηση με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το πανεπιστήμιο του Keele. Ο κ. Καρποζήλος, ανάρτησε και μια σχετική φωτογραφία από το «campus» που υποτίθεται ότι είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους επί πληρωμή φοιτητές του από τον Οκτώβριο.
Στο εν λόγω ίδρυμα πάντως, η δουλειά προχωρά για τους εκλεκτούς, καθώς ανάμεσα σε άλλα, Πρύτανής του ορίστηκε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέας Ζώρας ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος συμμετέχει στην συμβουλευτική επιτροπή της -υπό σύσταση- Νομικής Σχολής του ιδρύματος.
Αναλυτικά η δήλωση:
Αυτό είναι ένα "campus"
Ιπποκράτους 33.
Έδρα ενός νόμιμου -πλέον- ιδιωτικού πανεπιστημίου.
Και Νομική σχολή. Και ιατρική σχολή. Και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Μπήκα στη σελίδα του.
Δεσπόζει μια πανοραμική φωτογραφία από ένα βρετανικό campus με πάπιες και πρασινάδες.
Έψαξα τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα.
Generic φωτογραφίες εσωτερικών χώρων.
Κείμενο όμως στιβαρό:
"Το Campus της Αθήνας, επί της οδού Ιπποκράτους, φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Νομική Σχολή και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Keele, συγκροτώντας ένα σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον."
Πήγα να δω.
Ιδού το "σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον".
Δέκα μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Στο ισόγειο μια εταιρεία ταχυμεταφορών.
Ελπίζω να έχουν σύμβαση αποστολής πτυχίων στο σπίτι.
Είμαι σίγουρος ότι ο Πρύτανης του εν λόγω πανεπιστημίου, ο κύριος Ζώρας, θα έχει φροντίσει για αυτό.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας