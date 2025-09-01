Μέτωπο στην παιδεία από τη Νέα Αριστερά

Τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» πρέπει να κλείσουν, δηλώνει ξεκάθαρα ο Αλ. Χαρίτσης, που χαρακτηρίζει κοροϊδία και ευτελισμό την κυβερνητική πολιτική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ● Βολές και για τη συνεχιζόμενη φυγή από την Ελλάδα που συμβάλλει στο κλείσιμο δημοτικών σχολείων

Ανοιχτά, θερμά μέτωπα στην παιδεία βλέπει αυτόν τον Σεπτέμβριο η Νέα Αριστερά και προετοιμάζεται για το δικό της «παρών» σε αυτά. Δηλωτικό των διαθέσεων της Πατησίων ήταν το χθεσινό, τακτικό σημείωμα του Αλέξη Χαρίτση, που παρενέβη στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση κάνοντας λόγο για «αναξιοπρέπεια και “ιστορική” κοροϊδία».

Αναλυτικά, «αυτό που συμβαίνει στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, που επιχειρηματολογεί σχετικά: «Η κυβέρνηση παρέκαμψε το Σύνταγμα, διαφήμισε ότι η χώρα θα γέμιζε με παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμια, αυτά δεν ήρθαν ποτέ και στο τέλος με διαδικασίες-εξπρές δίνει άδεια λειτουργίας σε 4 κολέγια να ανοίξουν μεθαύριο ως πανεπιστήμια. Μπείτε στα site τους. Με 10.500 ευρώ ετήσια δίδακτρα γίνεσαι δικηγόρος, με 22.000 γιατρός. Πρόγραμμα σπουδών δεν έχουν καταθέσει αλλά το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει κριθεί “επαρκές” για να αδειοδοτηθούν».

Ενώ αναφέρεται ταυτοχρόνως και στην περίπτωση του καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα: «Ο τ. γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Ζώρας, με καθοριστική συμμετοχή στη σύνταξη του Νόμου που καθορίζει το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους, μεταπηδά σε θέση πρύτανη σε ένα από τα νέα “πανεπιστήμια”».

Τούτων δοθέντων, «όσο κι αν προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα μιλώντας για “ιστορική στιγμή”, είναι σαφές ότι πρόκειται για τον ορισμό της κοροϊδίας, της εξαπάτησης και εντέλει του ευτελισμού στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν η κυβέρνηση επένδυε στα δημόσια πανεπιστήμια το 1% της ενέργειας που έχει αφιερώσει στο να ιδρυθούν 4 ιδιωτικά “πανεπιστήμια”, η χώρα δεν θα ήταν σε αυτό το χάλι», διαμηνύει ο Αλ. Χαρίτσης και προσθέτει:

«Δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι ψάχνουν ένα διαμέρισμα για να σπουδάσουν, αναζητούν δουλειές του ποδαριού για να τα βγάλουν πέρα. 875 πανεπιστημιακοί υπογράφουν επιστολή διαμαρτυρίας για το αίσχος του Trust your Stars στον τομέα της έρευνας. Καθαρές κουβέντες: τα ιδιωτικά “πανεπιστήμια” πρέπει να κλείσουν».

Μιλώντας όμως για τα δημόσια πανεπιστήμια, από το σημείωμα Χαρίτση δεν μπορούσε να λείπει ο σχολιασμός για την απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου να «μην προσφέρει την αιγίδα της σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο που συμμετέχουν ερευνητές από το πανεπιστήμιο Ariel, το οποίο λειτουργεί σε κατεχόμενο έδαφος»: Είναι «πράξη αξιοπρέπειας και ανθρωπισμού. Και δείχνει ότι η λογική των κυρώσεων κατακτά έδαφος. Η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ είναι ο μόνος δρόμος, έστω και τώρα, να μπει φραγμός στο έγκλημα στη Γάζα». Ενώ, παραλλήλως, υπογραμμίζει την κυβερνητική αφωνία για σαφή θέση στήριξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου που στεγάζει στη Γάζα πρόσφυγες και θύματα της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ.

Λουκέτο

Διαφορετικά είναι τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί όπου το ένα μετά το άλλο, δεκάδες δημοτικά σχολεία ιδίως στην περιφέρεια βάζουν λουκέτο ελλείψει… μαθητών. «Κάθε χρόνο κλείνουν 700 και έχουμε 110.000 μαθητές δημοτικού λιγότερους από το 2018. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για το “υπουργείο Οικογένειας” της Νέας Δημοκρατίας. Το δημογραφικό στη χώρα μας γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης από τη Δεξιά. Η ακροδεξιά της πτέρυγα μπλοκάρει την ανανέωση του πληθυσμού μέσα από τη σκλήρυνση των μέτρων κατά των μεταναστών (παρένθεση: ας μη βιαστεί ο κύριος Πλεύρης να στείλει συγχαρητήριο μήνυμα στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ)».

Και, σε μια γενική τοποθέτηση για τους νέους ανθρώπους, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς δηλώνει: «Η “φιλελεύθερη” πτέρυγα προβάλλει πλαστά στοιχεία για να μας πείσει ότι οι Ελληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και το υπουργείο Εργασίας νομοθετεί τη 13ωρη εργασία και αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους σαν σύγχρονους σκλάβους στο παιχνίδι της καπιταλιστικής κερδοφορίας των λίγων. Οι άνθρωποι της γενιάς μου δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Και όσο δεν μπορούν να αναπνεύσουν, όσο δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι της προκοπής, όσο νιώθουν σε κάθε τους βήμα ότι είναι μόνοι τους απέναντι σε ένα εχθρικό κράτος, τόσο θα φεύγουν από τη χώρα. Γιατί η μείωση του παιδικού πληθυσμού –πέραν όλων των άλλων– οφείλεται και εκεί: οι γονείς και τα παιδιά τους φεύγουν», καταλήγει.