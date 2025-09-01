Αθήνα, 32°C
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
famelos
Σωκράτης Φάμελλος | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Και τώρα, ΔΕΘ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
Συναντήσεις με τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα έχει σήμερα ο Σ. Φάμελλος • Ανακοίνωση στήριξης του Global Sumud Flotilla

Σε ρυθμούς ΔΕΘ μπαίνει και επίσημα η Κουμουνδούρου σήμερα (έχει προηγηθεί, βεβαίως, σύσκεψη του Στέργιου Καλπάκη και της Αναστασίας Σαπουνά με 100 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από τη Βόρεια Ελλάδα, με μοναδικό θέμα την κομματική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη).

Σήμερα, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων στην Κουμουνδούρου, διαδοχικά με ΓΣΕΕ, ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), ΓΣΕΒΕΕ, τέλος την ΑΔΕΔΥ.

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. χαιρετίζει τη νέα πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, τη φορά αυτή από το Global Sumud Flotilla. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας, που θερίζεται καθημερινά από τα πυρά του ισραηλινού στρατού και λιμοκτονεί, εκφράζεται σήμερα από τους ακτιβιστές που πλέουν με τη μεγάλη αρμάδα της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, η οποία σαλπάρισε από τη Βαρκελώνη με στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Τα δεκάδες πλοία που συμμετέχουν στη νέα πρωτοβουλία θα επιδιώξουν να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να στείλουν ισχυρό μήνυμα αντίστασης στη γενοκτονία που υλοποιεί το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στην περιοχή, σε μια πράξη αδερφοσύνης υψηλού συμβολισμού».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. χαιρετίζει και «αυτή την πρωτοβουλία, όπως και την ελληνική συμμετοχή, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την άβουλη παρακολούθηση της σφαγής στη Γάζα από την Ε.Ε., αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση. Οι λαοί σε όλο τον κόσμο έχουν μιλήσει υπέρ του αγώνα του παλαιστινιακού αγώνα για ελευθερία και κατά της πολεμικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, με το τεράστιο ανθρωπιστικό κόστος. Αυτό προκάλεσε και τη θετική ανταπόκριση ορισμένων κρατών ως προς το αίτημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους».

Και, στο διά ταύτα, «δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές. Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

