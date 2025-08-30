Νέα Αριστερά: Εν αρχή ην το κράτος

«Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί από εμμονή, αλλά από στρατηγική επιλογή να διαλύσει το Δημόσιο ώστε να δώσει χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα»: η φράση αυτή του Αλέξη Χαρίτση την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων δεν ειπώθηκε τυχαία. Υπάρχουν πλείστα όσα παραδείγματα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει την πολιτική της κατά του κράτους, κατά της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών εν τέλει: παιδεία, υγεία, κλιματική κρίση, μεταφορές κ.ά. Γι’ αυτό και η Νέα Αριστερά κεντράρει στο θέμα του κράτους το επόμενο διάστημα.

Υπάρχει την ίδια στιγμή και ακόμα ένα παράδειγμα εγκατάλειψης του κράτους με βαρύ κόστος μέσα στο καλοκαίρι: την ώρα που η ΔΕΗ καταγράφει υπερκέρδη, το δίκτυο έχει αφεθεί στην τύχη του και ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες για έναρξη πυρκαγιών από κάποιο κομμένο καλώδιο...

Με αυτήν την προσέγγιση τη Δευτέρα θα συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση του Αλ. Χαρίτση με θέμα, «αιτίες δασικών πυρκαγιών και ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ» (θα απαντηθεί από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο). Μέσω της ερώτησης, ο Αλέξης Χαρίτσης φέρνει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώπιον των ευθυνών του (αφού ο πρωθυπουργός δεν βρίσκει τον δρόμο για τη Βουλή για απάντηση ερωτήσεων βουλευτών).

Του θυμίζει συγκεκριμένα ότι το 2021 είχε ανακοινώσει πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να συμπεριλάβει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης υποδομές, συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ, για την υπογειοποίηση εναέριων καλωδίων σε κρίσιμες περιοχές με στόχο την ασφάλεια και βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων. Το αποτέλεσμα; Ο ΔΕΔΔΗΕ μιλά για επενδύσεις μόλις 369 εκατ. ευρώ έως το 2026 για την υπογειοποίηση συνολικά περίπου 2.629 χλμ. δικτύου (1.845 χλμ. σε παραδοσιακούς οικισμούς και 784 χλμ. σε δασικές περιοχές) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Και στο διά ταύτα, ο Αλ. Χαρίτσης ζητά στοιχεία «πόσες πυρκαγιές την τελευταία πενταετία οφείλονται σε αστοχίες ή βλάβες του δικτύου διανομής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδίου υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και ποιες περιοχές έχουν ενταχθεί με προτεραιότητα, ιδίως οι δασικές υψηλού κινδύνου;». Μια ερώτηση εντελώς επίκαιρη…

Στη ΔΕΘ

Ταυτοχρόνως βέβαια η ηγεσία της Νέας Αριστεράς προετοιμάζεται για την παρουσία της στη ΔΕΘ. Με σκληρό αντικυβερνητικό μέτωπο, ασφαλώς. Αλλά και έναν… αστερίσκο με αποδέκτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Καλή η κουβέντα για συνεργασία, αλλά με ποιο προγραμματικό πλαίσιο;» ήταν το ερώτημα βουλευτή της Νέας Αριστεράς.