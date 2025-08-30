Αθήνα, 31°C
Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
Ο Σ. Φάμελλος στις καμένες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αττικής. Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
Με παρουσία στις φωτιές και στην κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων ● Προετοιμασία εν όψει ΔΕΘ με τη συμμετοχή 100 και πλέον στελεχών από τη Β. Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει. Αυτό είναι το σύνθημα που κυριαρχεί εσχάτως στην Κουμουνδούρου και παρακάτω στον κομματικό μηχανισμό. Και έχουν και σχετικά παραδείγματα να δώσουν.

Πρώτα απ’ όλα, το κόμμα είχε παρουσία στις μεγάλες πυρκαγιές του προηγούμενου διαστήματος. Υπό τον κεντρικό συντονισμό των Σ. Φάμελλου, Στ. Καλπάκη, Κ. Ζαχαριάδη, Θ. Θεοχαρόπουλου και Γ. Ψυχογιού, κεντρικά στελέχη με τη συμμετοχή μελών από τις πυρόπληκτες περιοχές ήταν παντού: στην Αχαΐα (Δ. Καλαματιανός, Ανδρ. Παναγιωτόπουλος), στην Ηπειρο (Ολ. Γεροβασίλη, Κ. Μπάρκας), στη Ζάκυνθο (Κ. Βέττα), στη Χίο (Ανδρ. Μιχαηλίδης). «Υπάρχει κόμμα και έχει επαφή με τη βάση του», σχολίαζε στέλεχος της Κουμουνδούρου.

Με παρουσία, την ίδια ώρα, στην κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με επικεφαλής τον γραμματέα Στ. Καλπάκη, την αν. γραμματέα Αν. Σαπουνά και βουλευτές και μέλη της Κ.Ε. Πληθαίνουν επίσης οι κομματικές συναντήσεις και περιοδείες: το Ηράκλειο επισκέφθηκε χθες ο Στέργιος Καλπάκης - το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό το «μέγα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη» αναμενόταν να βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής του. Τέλος, την περασμένη Τρίτη περισσότερα από 100 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση μαζί με τον γραμματέα και την αν. γραμματέα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κινητοποίηση εν όψει της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Βαρύ, εν τω μεταξύ, είναι το πρόγραμμα των επόμενων ημερών για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 3/9 θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 89η ΔΕΘ. Την Τρίτη θα μιλήσει στην παρουσίαση της Ετήσιας Εκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα «Πράσινη μετάβαση & μικρές επιχειρήσεις». Ενώ από την Πέμπτη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη πλέον, θα έχει αλλεπάλληλες συναντήσεις με φορείς της πόλης. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία. Κορύφωση, φυσικά, το Σάββατο με το μεγάλο συλλαλητήριο.

Τέλος, η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου και, μία ημέρα μετά, η συνέντευξη Τύπου.

