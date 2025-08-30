Σκληρό ροκ σε... δύο δόσεις

Σκληρό pressing στην κυβέρνηση ξεκινά από Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σε δύο φάσεις και με δύο διαφορετικές μεθόδους. Ο στόχος κοινός ωστόσο: «Αποτύχατε, κύριε Μητσοτάκη. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», θα πει στον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δύο εβδομάδες από τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σε τομείς όπως η οικονομία και το κόστος ζωής, οι θεσμοί, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Για να φτάσει, όμως, στον στόχο της η Χαριλάου Τρικούπη, θα ξετυλιχτεί βήμα βήμα η αποδόμηση του κυβερνητικού έργου σε πρώτη φάση, η κατάθεση του «πράσινου» κυβερνητικού έργου στη δεύτερη.

Η αποτυχία της Ν.Δ. θα καταδειχθεί μέσα από τέσσερις θεματικές συνεντεύξεις Τύπου, που θα δοθούν την εβδομάδα που έρχεται. Τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη, η συνέντευξη θα αφορά την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, ενώ ειδική μνεία θα δοθεί στη μεγάλη χαμένη «ιστορική ευκαιρία» που ακούει στο όνομα Ταμείο Ανάκαμψης. Μια ευκαιρία που έγινε εργαλείο στα χέρια κάποιων, σχολίαζε συνεργάτης του Ν. Ανδρουλάκη σε επικοινωνία του με την «Εφ.Συν.».

Την επομένη, η 2η θεματική συνέντευξη θα εστιάσει σε θέματα όπως κόστος ζωής, ακρίβεια, ιδιωτικό χρέος, τιμολόγια ρεύματος και εργασιακά. Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, οι κλιματικές μεταβολές στον πλανήτη επιβάλλουν μια εξειδικευμένη συνέντευξη Τύπου για την πολιτική κρίση και την κλιματική κρίση, με έμφαση, παράλληλα, στο πανελλαδικό -και όχι μόνον φυσικά- πρόβλημα της λειψυδρίας. Η τελευταία συνέντευξη, την Παρασκευή, θα αφορά τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη ασφαλώς, τις ανεξάρτητες αρχές. Τις συνεντεύξεις θα δώσουν κοινοβουλευτικά και κομματικά στελέχη της μείζονος αντιπολίτευσης.

3η Σεπτέμβρη

Από το παραπάνω πρόγραμμα προκύπτει και μια… κενή μέρα, που δεν είναι άλλη από την 3η του Σεπτέμβρη, την οποία θα τιμήσει το ΠΑΣΟΚ με ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο. Θα υπάρχει, ωστόσο, και ένα στοιχείο πρωτοτυπίας, αφού θα υπάρχει θεματικό τραπέζι για το δημογραφικό, στο οποίο έχουν κληθεί να μιλήσουν ο Τάσος Γιαννίτσης, καθηγητές Πανεπιστημίων και στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για το θέμα θα μιλήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτοντας τρεις άξονες προσέγγισης του προβλήματος, υπό νέα οπτική ασφαλώς. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει μέτρα και πολιτικές για τους νέους ανθρώπους. Ο δεύτερος θα εστιάζει σε πολιτικές με στόχο οι υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους να αγκαλιάζουν όλους τους πολίτες. Ενώ ο τρίτος άξονας δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη ως όχημα ανάσχεσης της δημογραφικής συρρίκνωσης. Συμπερασματικά, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει διαμορφωμένη πεποίθηση ότι το εθνικό πρόβλημα του δημογραφικού έχει αντανάκλαση σε σειρά τομέων, όπως η οικονομία, το ασφαλιστικό, η ανάπτυξη.

Μετά την πλήρη ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας για τα κυβερνητικά πεπραγμένα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει αμέσως μετά στη ΔΕΘ. Ο Ν. Ανδρουλάκης θα έχει, φυσικά, σειρά επαφών με φορείς της πόλης αλλά και με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κορύφωση

Στην κορύφωση της αντιπολιτευτικής προσπάθειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να ξεδιπλώσει το σχέδιό του για τη χώρα. Οραματίζεται μια Ελλάδα όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν τη θέση που τους πρέπει. Ελλάδα ισχυρή γεωπολιτικά, παραγωγική, δίκαιη, χωρίς ανισότητες.

Εκ των πραγμάτων, ο πρόεδρος του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης θα προτείνει και ένα εναλλακτικό μοντέλο εξουσίας. Με λογοδοσία, αξιοκρατία και σεβασμό στους φόρους που δίνουν οι πολίτες.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η διπλή επίθεση του ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται όμως σε κενό πολιτικό χρόνο, καθώς προετοιμάζεται ταυτόχρονα για εξελίξεις στο σκάνδαλο στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όχι μόνο προετοιμάζεται αλλά θα τις προκαλέσει συγχρόνως. Στην πρώτη, μάλιστα, Διάσκεψη των Προέδρων, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ θα θέσουν θέμα με την προηγηθείσα διαδικασία για την προανακριτική, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη από την πρώτη στιγμή την είχε θεωρήσει άκυρη και μη γενόμενη την ψηφοφορία. Είναι γνωστή, ασφαλώς, η πλειοψηφία στη Διάσκεψη, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να προκαλέσει τον μέγιστο δυνατό πολιτικό θόρυβο. «Θα κάνουμε κράτει, περιμένοντας νέες δικογραφίες», έλεγε πηγή στο περιβάλλον Ανδρουλάκη. Κι αν μεν προκύψουν αυτές, θα προστεθούν στο νέο αίτημα για προανακριτική.

Αν πάλι δεν έλθουν σύντομα νέες δικογραφίες, αυτό είναι κάτι που θα σταθμίσει το κόμμα, δεδομένου ότι υπάρχει μια ημερομηνία κυκλωμένη στο ημερολόγιο της Χαρ. Τρικούπη: η 6η Οκτωβρίου, που είναι η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή αρχίζει νέα κοινοβουλευτική περίοδος και επέρχεται, κατά συνέπεια, παραγραφή για ενδεχόμενα αδικήματα του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη.