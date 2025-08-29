Αθήνα, 25°C
Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
syriza ktirio
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τη Ν.Δ. να... αποδεχτεί την εκλογική της ήττα στο Δήμο Αθηναίων

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn. gr
Την κατηγορεί για «πρωτόγνωρες μεθοδεύσεις» και «στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης».

«Φρένο» με αυστηρές επισημάνσεις επιχειρούν να «τραβήξουν» στην επαναφορά της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία τρία υπουργεία, παρά τις προωθούμενες παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη που βάζει τρία υπουργεία να παρέμβουν στην υπόθεση του ανοίγματος της Βασιλίσσης Όλγας παρά την αντίθετη άποψη του Δήμου Αθηναίων είναι πρωτόγνωρες για ευρωπαϊκή χώρα και συνιστά άλλο έναν στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης».

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «η ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μπακογιάννης  πρέπει να αποδεχτούν την εκλογική ήττα στο Δήμο Αθηναίων έστω δύο χρόνια μετά και να σεβαστούν τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής που ψήφισαν οι δημότες της Αθήνας. Δε σέβονται ούτε τη βούληση ων δημοτών της Αθήνας να υπερψηφίσουν μια Δημοτική Αρχή που δεσμεύτηκε προεκλογικά και ανέτρεψε τους σχεδιασμούς του κ. Μπακογιάννη για την Βασιλίσσης Όλγας, ούτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με ευρύτερη συναίνεση και όχι μόνο από την παράταξη του Δημάρχου».

«Ξεκάθαρα δίπλα στη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και σε όλους τους Δημάρχους που αγωνίζονται για ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

