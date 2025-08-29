ΚΚΕ και Νέα Αριστερά εναντίον κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Σκληρή γλώσσα από την προοδευτική αντιπολίτευση για τις πανηγυρικές ανακοινώσεις Ζαχαράκη για τα 4 ιδιωτικά ΑΕΙ που θα δέχονται φοιτητές από τον Οκτώβριο.

Την αποδοκιμασία τους στις ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασαν με δεικτικό τρόπο ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, με τις ανακοινώσεις τους. Τα δύο κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, επισημαίνουν τις πρόχειρες διαδικασίες με τις οποίες το υπουργείο προχώρησε στην ανακοίνωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα λειτουργούν από τον προσεχή Οκτώβριο.

ΚΚΕ: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά

«Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών, όταν μάλιστα έχει το θράσος να δίνει συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του για το ότι βιβλία πήγαν στα σχολεία, διορισμοί έγιναν, όμως τα μεγάλα κενά παραμένουν και παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μόλις στο 3% των σχολικών μονάδων. Κι όλα αυτά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρει το ΚΚΕ.

Επιπλέον στο σχόλιο του για την εισηγητική ομιλία του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνει ότι «η πραγματικότητα είναι πως τα σχολεία και οι σχολές ανοίγουν με τις λαϊκές οικογένειες να αναγκάζονται να στριμώξουν τις ανάγκες τους, να αποφασίσουν "τι θα κόψουν" από αυτά που δικαιούνται τα παιδιά τους, γιατί η ακρίβεια "σπάει κόκαλα", οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μένουν χωρίς φοιτητική στέγη, ενώ τώρα απειλούνται με τους νέους κόφτες των διαγραφών».

Σχολιάζει ακόμη «για την αδειοδότηση των τεσσάρων ιδιωτικών "πανεπιστημίων"» ότι «η αυστηρότητα των κριτηρίων αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο, αφού η κυβέρνηση πρώτα τους έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τώρα τους δίνει το πράσινο φως χωρίς καν να έχουν εγκριθεί τα προγράμματα σπουδών τους από τις επιτροπές που η ίδια έχει συγκροτήσει». «Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά...» σχολιάζει καταληκτικά το ΚΚΕ.

Νέα Αριστερά: Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα είναι δικαίωμα

Η Νέα Αριστερά κινείται σε παρόμοια «πολεμική» ρητορική εναντίον του Μαξίμου για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αδειοδοτησε τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία μικρή λεπτομέρεια: σε κανένα από αυτά δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών.

Η διορία κατάθεσης των προγραμμάτων σπουδών είναι μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου ενώ το υπουργείο σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μόλις 10 μέρες. Είναι προφανές ότι ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια. Από την άλλη, αν ζορίζονται στο Υπουργείο υπάρχει πάντα και η λύση του Chat GPT, όπως έκαναν πρόσφατα σε αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων.»

«Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Να είναι όμως σίγουροι ότι θα βρουν απέναντι τους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα είναι δικαίωμα.», καταλήγει η ανακοίνωση της Πατησίων.