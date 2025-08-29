Αθήνα, 32°C
Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
Άγιος Πορφύριος Γάζα εκκλησία
Ο πύργος με το καμπαναριό της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου, αριστερά, και ο μιναρές του γειτονικού τεμένους Kateb Welaya, δεξιά, διακρίνονται στην Πόλη της Γάζας. Τόσο η εκκλησία όσο και το τέμενος είχαν ανοίξει τις πόρτες τους σε εκατοντάδες εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους φοβούμενοι ισραηλινά πλήγματα. (2014) | AP Photo / Lefteris Pitarakis

Α. Χαρίτσης: τι έχει να πει ο Κ. Μητσοτάκης για την εντολή εκκένωσης της ορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα;

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση, προέδρου της Νέας Αριστεράς, στην πλατφόρμα Facebook • Μοναδικό μέλημα του Κ. Μητσοτάκη να μη δυσαρεστηθεί ο φίλος του, εγκληματίας πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής νομού Μεσσηνίας, με ανάρτησή του στο Facebook μία από τις φρικαλεότητες στη Γάζα, καθώς η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα έλαβε εντολή εκκένωσης ενόψει της επίθεσης του IDF, ένα «έγκλημα», κατά τον Α. Χαρίτση, «μιας Ορθόδοξης εκκλησίας που λειτουργεί ως καταφύγιο για πρόσφυγες και θύματα της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ».

«Μοναδικό μέλημα» για τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος «σιωπά» και υποκρίνεται, είναι να μην δυσαρεστηθεί ο φίλος του, ο εγκληματίας πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να καταλήξει πως «Μόνο οι κυρώσεις μπορούν να σταματήσουν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Αναλυτικά το κείμενο της ανάρτησης του Αλέξη Χαρίτση:

Στη Γάζα η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου έλαβε εντολή εκκένωσης ενόψει της επίθεσης του IDF.

Είναι ένα έγκλημα.

Έγκλημα κατά μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας που λειτουργεί ως καταφύγιο για πρόσφυγες και θύματα της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ.

Η ελληνική κυβέρνηση σιωπά.

Ο Πρωθυπουργός σιωπά.

Είναι αδιανόητη η υποκρισία τους.

Μεγάλα, κούφια λόγια για την Ορθοδοξία σε τελετές και παρελάσεις. Σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστούν μια Εκκλησία που κρατά ψηλά τη σημαία του ανθρωπισμού και της ισότητας.

Γιατί για τον κ. Μητσοτάκη μοναδικό μέλημα είναι να μην δυσαρεστηθεί ο φίλος του, ο εγκληματίας πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κάθε φορά που μιλάω για τη Γάζα, ακροδεξιά και κυβερνητικά τρολ με κατηγορούν οτι νοιάζομαι για τους «μουσουλμάνους». Τόσος είναι ο ανθρωπισμός τους.

Σε όλους αυτούς τους κυνικούς και τους υποταγμένους στο δίκιο του ισχυρού, προτείνω να διαβάσουν την κοινή δήλωση του Ελληνορθόδοξου και του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Παραθέτω και προσθέτω μόνο μια φράση:

Μόνο οι κυρώσεις μπορούν να σταματήσουν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Πολλοὶ ἀπὸ ὅσους ἔχουν ζητήσει καταφύγιο ἐντὸς τῶν τειχῶν τῶν [εκκλησιαστικών] συγκροτημάτων εἶναι ἐξασθενημένοι καὶ ὑποσιτισμένοι, λόγω τῶν δυσκολιῶν τῶν τελευταίων μηνῶν. Ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Γάζας καὶ ἡ προσπάθεια διαφυγῆς πρὸς τὰ νότια ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικὰ μὲ καταδίκη σὲ θάνατο. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὁ κλῆρος καὶ οἱ μοναχὲς ἀποφάσισαν νὰ παραμείνουν καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ φροντίζουν ὅσους θὰ μείνουν στὰ συγκροτήματα.

Δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τί θὰ συμβεῖ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους — ὄχι μόνο γιὰ τὴν Κοινότητά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν πληθυσμό. Μποροῦμε μόνο νὰ ἐπαναλάβουμε ὅ,τι ἤδη ἔχουμε πεῖ: Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μέλλον, ποὺ νὰ βασίζεται στὴν αἰχμαλωσία, στὸν ἐκτοπισμὸ τῶν Παλαιστινίων ἢ στὴν ἐκδίκηση. Ἀντηχοῦμε τὰ λόγια τοῦ Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες: «Ὅλοι οἱ λαοί, ἀκόμη καὶ οἱ μικρότεροι καὶ οἱ πιὸ ἀδύναμοι, πρέπει νὰ γίνονται σεβαστοὶ ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς στὴν ταυτότητα καὶ στὰ δικαιώματά τους, ἰδίως στὸ δικαίωμα νὰ ζοῦν στὴ γῆ τους· καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς ἐξαναγκάσει στὴν ἐξορία». (Ὁμιλία πρὸς τὴν ὁμάδα προσφύγων ἀπὸ τὸ Τσαγκός, 23.8.2025).»

