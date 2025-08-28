ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ εναντίον Μητσοτάκη για την κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στηλιτεύουν τις μεγαλόστομες εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Πυρά από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για τα έργα που προανήγγειλε για τη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων και την αλλαγή των πλάνων για την ανάπλαση του μητροπολιτικού πάρκου στη Θεσσαλονίκη καθώς και την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στη Καλαμαριά, που προγραμματίζεται να παραδοθεί το 2026.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρθηκε σε «φιέστα στην προσπάθειά του να ανατρέψει το δυσμενές για αυτόν κλίμα». Από την άλλη πλευρά, η Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στη κυβέρνηση για θέματα όπως το 13ωρο και η ευέλικτη εργασία, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει το επόμενο Σάββατο στη ΧΑΝΘ.

Σωκράτης Φάμελλος: Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!

Απάντηση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη έδωσε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας ότι «O κ. Μητσοτάκης σήμερα έστησε μια φιέστα στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά του να ανατρέψει το δυσμενές γι' αυτόν κλίμα και να μεταπείσει τους πολίτες που πιέζονται οικονομικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από την ακραία πτώση του τζίρου».

Συνεχίζοντας την κριτική του αναφέρει: «Δεν τόλμησε όμως να πει κουβέντα για το έργο του λιμανιού (ΟΛΘ), το Διαμετακομιστικό Κέντρο Εμπορίου και την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση που έχουν παγώσει εδώ και 6 χρόνια, ακυρώνοντας έτσι τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εμπορικό και συγκοινωνιακό κέντρο των Βαλκανίων!

Του θυμίζω ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο δεν θα γινόταν χωρίς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το Μετρό επανεκκίνησε και υλοποιήθηκε κατά 45% σε μόλις 3,5 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου είχε κλείσει τα εργοτάξια το 2014.

Σήμερα, μετά από 6 χρόνια εξήγγειλε αλλαγή στην ανάπλαση της ΔΕΘ, αφού απέτυχε το σχέδιο real estate και ιδιωτικοποίησης που επιχείρησε.

Τον καλωσορίζουμε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για ένα δημόσιο εκθεσιακό έργο, χωρίς ξενοδοχείο και με μεγαλύτερο πάρκο».

Κλείνοντας καταλήγει: «Κρατάμε όμως σοβαρές επιφυλάξεις, διότι η πρότασή του είναι προκλητικά ανώριμη και ασαφής: Για το αν η ΔΕΘ θα ανήκει στην πόλη και τους φορείς, για το αν θα γίνει σύγχρονο συνεδριακό κέντρο ή ανακαίνιση του Βελλίδειου, για το νέο πάρκινγκ και την ιδιοκτησία του και για την ενοποίηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων με το Γ' Σώμα Στρατού και την Αγία Φωτεινή.

Τέλος, μόνο ως προκλητική μπορεί να εκλάβει κανείς τη χαρά του πρωθυπουργού για τις νέες σχολικές αίθουσες, όταν το 2025 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν 133 σχολεία λιγότερα.

Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε 'στο ίδιο έργο θεατές'

«Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε 'στο ίδιο έργο θεατές', λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ», αναφέρει η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και των υπουργών, στην επίσκεψη τους στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ.

«Πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, ακόμα και για έργα που καθυστερούν χαρακτηριστικά, όπως η ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, αλλά και όσα ανακοινώνονται κάθε χρόνο σα να ζούμε τη 'Μέρα της Μαρμότας' (όπως η οδική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Έδεσσας), γίνεται προσπάθεια να κρυφτεί η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης που εξελίσσεται αυτές τις μέρες και η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει και ο λαός της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας», σχολιάζει.

Προσθέτει ότι «το περιβόητο 'καλάθι της ΔΕΘ' περιλαμβάνει πακτωλό χρημάτων και διευκολύνσεις κάθε είδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους (όπως στην περίπτωση του flyover και της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού) και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, και ψίχουλα για το λαό που τα έχει 'προπληρώσει' με την άμεση και έμμεση φοροληστεία, τα ματωμένα πλεονάσματα». «Αυτά», συνεχίζει, «στο φόντο της ολομέτωπης επίθεσης σε όσα δικαιώματα έχουν απομείνει στους εργαζόμενους με αιχμή το νομοσχέδιο - αίσχος για την 13ωρη εργασία, που απογειώνει την εκμετάλλευση και τινάζει στον αέρα την προσωπική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους».

Στην ανακοίνωση σημειώνονται μεταξύ άλλων, τα προβλήματα της ακρίβειας και των ενοικίων, των «τεράστιων ελλείψεων» στους τομείς της υγείας και της παιδείας, της λαϊκής και φοιτητικής στέγης, των «τραγικών καθυστερήσεων» στην ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ, της «διαχρονικής ανεπάρκειας» του ΟΑΣΘ ιδιαίτερα στη δυτική Θεσσαλονίκη. «Την ίδια ώρα, και με το 'ανανεωμένο' σχέδιο ομίλων-Μητσοτάκη-Αγγελούδη για την ανάπτυξη ενός νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στο χώρο της ΔΕΘ, στερεί, ιδιαίτερα από τη νεολαία της περιοχής, τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πραγματικού μητροπολιτικού πάρκου, με σύγχρονες υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού», προσθέτει.

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι «τα παραπάνω, μαζί με την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και απαραίτητων υποδομών αντιπλημμυρικής-αντισεισμικής και αντιπυρικής θωράκισης, διαμορφώνουν το τοπίο μιας δύσκολης καθημερινότητας, πολύ μακριά από το επίπεδο ζωής που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν οι πολλοί, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες που υπάρχουν».

Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σημειώνει ότι «η απάντηση των εργαζομένων στην κυβερνητική πολιτική μπορεί και πρέπει να είναι αποφασιστική, με τη μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία της περιοχής, μαζί με άλλους φορείς, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ».