Ψυχογιός: Ευθεία βολή στο κράτος δικαίου το ν/σ για τις επιστροφές

Την απόσυρση του επίμαχου νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις επιστροφές μεταναστών ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην αρμόδια Επιτροπή.

Ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, μιλώντας με την ιδιότητα του ειδικού αγορητή στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατήγγειλε με σφοδρότητα το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις επιστροφές, χαρακτηρίζοντάς το ως ευθεία βολή στη νομιμότητα και το κράτος δικαίου, στον ανθρωπισμό και το θεμελιώδες δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, αλλά και στην αποτελεσματική και σοβαρή διαχείριση του σύνθετου προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.

Υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο όχι μόνο υπονομεύει τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, αλλά και δημιουργεί γκρίζες ζώνες χιλιάδων ανθρώπων που καθίστανται αόρατοι είτε μέσα είτε έξω από τα Κέντρα Κράτησης, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό και τροφοδοτώντας την ακροδεξιά.

Σχολιάζοντας την κυβερνητική πολιτική και τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, ο Βουλευτής παρατήρησε ότι οι ισχυρισμοί για μείωση των ροών μέσω της αναστολής του ασύλου, που ήταν μια διάταξη εκτός νομιμότητας, είναι αυθαίρετοι και απλουστευτικοί, μη ανταποκρινόμενοι στην πολυδιάστατη φύση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.

Τόνισε ότι αυτή η διάταξη πέρασε παρά τις αντιδράσεις συλλογικών φορέων, συνταγματολόγων, της κοινωνίας των πολιτών και άνω των 100 οργανώσεων του πεδίου, ακόμα και βουλευτών της ΝΔ. Υπογράμμισε δε ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ανέστειλαν την απομάκρυνση πολιτών τρίτων χωρών λόγω ακριβώς του ότι η στέρηση της δυνατότητας υποβολής ασύλου καταστρατηγεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα και οδηγεί σε κράτηση χωρίς αιτιολογία.

Ο κ. Ψυχογιός κατήγγειλε τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Πλεύρη, ο οποίος μιλούσε δημόσια για συρρίκνωση της σίτισης και των ελάχιστων συνθηκών υποδοχής ανθρώπων, που είναι υποχρέωση της χώρας και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ την ίδια στιγμή στοχοποιεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία δεκαετιών στο πεδίο, απειλώντας ακόμα και μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου.

Επεσήμανε τις αντιδράσεις της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών σε δηλώσεις Πλεύρη και οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και την εφαρμογή του Συντάγματος, καθώς και το δημοσίευμα της Washington Post που μίλησε για «τραμπικές πολιτικές» της ελληνικής κυβέρνησης, υπονομεύοντας την εικόνα της χώρας. Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παίζει με αυτά τα ζητήματα για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και εύκολα συνθήματα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε επίσης την κατάργηση των «εξαιρετικών λόγων» νομιμοποίησης, μίας δικλείδας που παρείχε τη δυνατότητα σε ανθρώπους με χρόνια παραμονής και βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα να αποκτήσουν άδεια διαμονής, δημιουργώντας πλέον αόρατους και εγκλωβισμένους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και πολλοί έχουν και οικογένειες στην Ελλάδα. Αποδοκίμασε τις απάνθρωπες συνθήκες μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα, καθώς και τις άθλιες συνθήκες κράτησης σε Αμυγδαλέζα και Σέρρες, όπου το τρεχούμενο νερό είναι «πολυτέλεια»…

Τέλος, ο κ. Ψυχογιός εξέφρασε την ανησυχία του για την Κοινή Υπουργική Απόφαση Πλεύρη-Γεωργιάδη που αντιστρέφει το βάρος απόδειξης για το τεκμήριο ανηλικότητας και αγνοεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων που διαχρονικά συμμετείχε στις αποφάσεις της Επιτροπής και ακολουθούσε τις αυστηρές διεθνείς εγγυήσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Ψυχογιός κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι η νομοθέτηση κατά παράβαση του Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων αποδυναμώνει τη χώρα και την εκθέτει διεθνώς. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κράτη που κύρωσαν διεθνείς συμβάσεις και έγιναν μέλη διεθνών Οργανισμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και του ΟΗΕ και αυτό αποτελούσε πάντα «όπλο» για τη χώρα στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις.

«Δεν μπορείτε να τα αγνοείτε επικαλούμενοι την κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία που δεν δικαιολογεί τη νομοθέτηση κατά παράβαση και κατά παρέκκλιση του Συντάγματος και του διεθνούς δικαίου που είναι jus cogens, υποχρεωτικό δηλαδή και υπερκείμενο Δίκαιο, που οφείλουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα.»

Προειδοποίησε, τέλος, ότι μετά τους πρόσφυγες και μετανάστες, οι επόμενοι που βλέπουν ήδη τα δικαιώματά τους να ξηλώνονται καθημερινά από την κυβέρνηση είναι η ίδια η ελληνική κοινωνία, είτε στον τομέα της υγείας, είτε της εργασίας, είτε συνολικά στα κοινωνικά της δικαιώματα.