«Η κυβέρνηση σχεδιάζει να νομοθετήσει μια εργασιακή ζούγκλα»

Μια «εργασιακή ζούγκλα» σχεδιάζει να νομοθετήσει η κυβέρνηση σχετικά με τα δικαιώματα εργασίας, σύμφωνα με τη Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ελλάδα 94.3». Ακόμα, ασκεί έντονη κριτική προς την κυβέρνηση σχετικά με τις κατηγορίες για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως «νοσταλγούς των μνημονίων» και δηλώνει πως η έντονη κριτική του Αλέξη Τσίπρα είναι θετική για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Σχετικά με την κατάρριψη κάθε προηγουμένου σχετικά με τα ωράρια εργασίας και τη σχετική νομοθέτηση της 13ωρης εργασίας, «κάτι το οποίο είναι μακριά από τα εργασιακά και εργατικά κεκτημένα πάρα πολλών δεκαετιών και πολύ μακριά και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο όπου ουσιαστικά έχει κατοχυρωθεί το 35ωρο», υπογράμμισε πως «πάμε πολλά χρόνια πίσω με τα νομοθετήματα τα οποία επιβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».
Η Ν. Γκαρά ενημέρωσε πως λαμβάνουν συνεχώς καταγγελίες για καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων και επισημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί «έντονη κριτική» (προς την κυβέρνηση). Έχουν δεσμευτεί, επίσης, πως θα κάνουν «τα πάντα έτσι ώστε να μην περάσει ένα τέτοιο σχέδιο νόμου διότι εν τέλει αυτοί που ωφελούνται είναι οι πολύ μεγάλοι εργοδότες με τις μεγάλες τσέπες».
Για την κατηγορία από τον Άρη Σκέρτσο περί «νοσταλγών των μνημονίων», η Νατάσα Γκαρά αναφέρει πως «οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» έφεραν τους εργαζόμενους στα μνημόνια και πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έπραξε το αντίθετο, δηλαδή την προσπάθεια εξόδου της χώρας από τα μνημόνια.
Υπενθυμίζει πως από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή έχει προταθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός και η 13η σύνταξη, όπως και να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.
«Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι κάθε ηχηρή παρέμβαση του κ. Τσίπρα προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αμηχανία και τοξικές αντιδράσεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτό για μας είναι πάρα πολύ θετικό», αναφέρει η Νατάσα Γκαρά, για να σημειώσει πως «ο κ. Τσίπρας ουδέποτε διεκδίκησε την καρέκλα».
Αναλυτικά τα σημεία από τη συνέντευξη της Νατάσας Γκαρά στον «Ελλάδα 94.3»:
«Η κυβέρνηση σχεδιάζει να νομοθετήσει μια εργασιακή ζούγκλα»
Για το νομοσχέδιο που αφορά τις εργασιακές σχέσεις
Το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί και έχει παρουσιάσει η κ. Κεραμέως για τα εργασιακά περιγράφει μία εργασιακή ζούγκλα την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει στην Ελλάδα. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα νομοθετήσει την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη, κάτι το οποίο είναι μακριά από τα εργασιακά και εργατικά κεκτημένα πάρα πολλών δεκαετιών και πολύ μακριά και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο όπου ουσιαστικά έχει κατοχυρωθεί το 35ωρο και η συζήτηση που γίνεται στις ευρωπαϊκές χώρες αφορά τη μείωση του εργασιακού ωραρίου, την νομοθέτηση των υπερωριών και τη διευκόλυνση των εργασιακών σχέσεων και όχι η ευελιξία. Πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω με τα νομοθετήματα τα οποία επιβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε ότι αφορά την εργασία. Ενώ ήδη βλέπουμε στην καθημερινότητα των εργαζομένων συνθήκες γαλέρας, ειδικά στους τομείς του επισιτισμού ή του τουρισμού. Έχουμε συνεχείς καταγγελίες για καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Από την πλευρά μας ασκούμε έντονη κριτική και έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μην περάσει ένα τέτοιο σχέδιο νόμου διότι εν τέλει αυτοί που ωφελούνται είναι οι πολύ μεγάλοι εργοδότες με τις μεγάλες τσέπες. Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η πλειονότητα των εργαζομένων συνεχώς χάνουν από τα κεκτημένα τους. Ουσιαστικά αντί να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αντί να έχουμε μια σκληρή νομοθεσία η οποία επιβάλλει την οκτάωρη πάνε να νομιμοποιήσουν τις συνθήκες γαλέρας, την ευελιξία, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας
Για τις εξαγγελίες ενόψει ΔΕΘ και την κατηγορία περί «νοσταλγών των μνημονίων»
Να θυμηθούμε ποιοι φέρανε μνημόνια, τη χρεοκοπία στη χώρα, την κρίση ουσιαστικά και συνεχίζουν να έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω στα δημόσια ταμεία και να μοιράζουν στους χασάπηδες και στους φραπέδες τους κόπους των Ελλήνων εργαζομένων: οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αντίθετα, η κυβέρνηση, η οποία ωφέλησε την κοινωνική πλειοψηφία, ρύθμισε το δημόσιο χρέος και άνοιξε το διάδρομο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και από τα μνημόνια, ήταν η αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία ασκεί μία πολιτική που συγκεντρώνει πλούτο σε πάρα πολύ λίγα χέρια και φτωχοποιεί συνεχώς την πλειονότητα του ελληνικού λαού. Βλέπουμε μισθούς πείνας, βλέπουμε την ακρίβεια να εκτοξεύεται, έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό στις χώρες της Ευρώπης. Έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς και έχουμε τα ακριβότερα προϊόντα και είμαστε και η πρώτη χώρα με την υψηλότερη δαπάνη στην ιδιωτική υγεία και μη πρόσβαση ενός μεγάλου ποσοστού του ελληνικού λαού σε δομές υγείας.
Εμείς ήδη και με πρωτοβουλίες μας στη Βουλή έχουμε προτείνει να δοθεί πλέον ο 13ος και ο 14ος μισθός και η 13η σύνταξη, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως επιτάσσει και η ευρωπαϊκή οδηγία, να φύγουμε μακριά από το μείγμα πολιτικής κυβέρνησης που επιτρέπει τη συγκέντρωση υπερκερδών σε πολύ λίγα χέρια, όπως οι εταιρείες ενέργειας και οι τράπεζες. Υπάρχει αφαίμαξη από τους εργαζόμενους και από τα εισοδήματα των Ελλήνων και Ελληνίδων εργαζομένων και δεν επιστρέφεται τίποτα προς την κοινωνία.
Για την παραφιλολογία σχετικά με τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα
Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μάλιστα πάρα πολύ ενεργός. Το τελευταίο διάστημα κάνει πολύ ηχηρές και ισχυρές παρεμβάσεις, ουσιαστικά ενδυναμώνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν βλέπουμε καμιά διαφορετική πορεία. Αντίθετα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που ένα ισχυρό στέλεχος, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, μπορεί να ενδυναμώνει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και την ευρύτερη πρόταση που υπάρχει για την ενότητα και την κοινή δράση του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να απαλλαγούμε από μία αντιλαϊκή και κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι κάθε ηχηρή παρέμβαση του κ. Τσίπρα προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αμηχανία και τοξικές αντιδράσεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτό για μας είναι πάρα πολύ θετικό.
Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε διεκδίκησε την καρέκλα. Ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας εν μέσω χρεοκοπίας και άσκησε μία διαφορετική πολιτική που ωφέλησε την κοινωνική πλειοψηφία και δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα λίγων. Όλοι όσιο συμπορευτήκαμε εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να συμπορευόμαστε, αξιοποιήσαμε την περίοδο διακυβέρνησης, αξιοποιήσαμε την εξουσία που μας έδωσε ο λαός, προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής του και να βγάλουμε και την χώρα από την χρεοκοπία. Αυτό που φοβούνται στην Νέα Δημοκρατία είναι οι προτάσεις του χώρου μας, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η δραστηριοποίηση και του κ. Τσίπρα και όλων ημών και η διαμόρφωση μιας εναλλακτικής σε σχέση με την ασκούμενη πολιτική.
