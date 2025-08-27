«Λεφτόδεντρα» υπάρχουν στα... ταμεία των καρτέλ

Ατζέντα... αντιπολίτευσης αναμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, όπως έχει ήδη διαφανεί από την εφ’ όλης της ύλης επίθεση των κομμάτων. Εχει λεφτά και δεν δίνει (η κυβέρνηση), ήταν το διά ταύτα της τοποθέτησης του Σωκράτη Φάμελλου (Σκάι). Και, με τα δικά του λόγια, «τα λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά είναι στα ταμεία των καρτέλ και τα ποτίζει ο κ. Μητσοτάκης». Με το επιχείρημα εξάλλου ότι το υπερπλεόνασμα έχει φτάσει τα 6,5 δισεκ., ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξε ότι η κυβέρνηση μπορεί να ακολουθήσει ριζικά διαφορετική πολιτική, για παράδειγμα στην τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τρεις συγκεκριμένες προτάσεις -και με προτάσεις νόμου- για τον ΦΠΑ, τους μισθούς στο Δημόσιο και τις συντάξεις.

Εστιάζοντας ακολούθως στους μισθούς, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην ευρωζώνη. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα κέρδη στις τράπεζες και στην ενέργεια. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας;». Ενώ και για την ανεργία επικαλέστηκε τη διαφωνία ΔΥΠΑ και ΕΛΣΤΑΤ για τον αριθμό των ανέργων, γιατί «κρύβουν μια ποσότητα της τάξης των 500.000 ανθρώπων από την αγορά εργασίας». Και, «εφόσον μειώθηκε η ανεργία, γιατί δεν αυξάνεται ο μέσος μισθός;». Ειδικά για τον ΦΠΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ενωση μας οδηγεί στο δικαστήριο γιατί δεν εφαρμόζουμε την Οδηγία για χαμηλό ΦΠΑ, γιατί δεν κατεβάζει τον συντελεστή του 24% στο 21%».

Ταυτόχρονα, βασικό κεφάλαιο κριτικής για την Κουμουνδούρου, η Υγεία. Συνεχείς είναι, έτσι, οι βολές του Σ. Φάμελλου για το ότι «η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για θέματα Υγείας στην Ευρώπη, τριπλάσια από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δηλαδή, στην Ευρώπη πληρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 10 -15%. Στην Ελλάδα πληρώνουμε ένα ποσοστό πάνω από 30%. Μπορεί να απαντήσει (σ.σ. η κυβέρνηση) γιατί το 25% των Ελλήνων δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη, ενώ χρειάζονται, δεν έχουν πρόσβαση στην Υγεία;», διερωτήθηκε εξ άλλου.

Στην αρχή της συνέντευξης προχώρησε στην εκτίμηση ότι η κυβέρνηση θα ιδιωτικοποιήσει μέχρι και το νερό, αλλά σε χρόνο μετά τη ΔΕΘ (προκειμένου να περιοριστούν οι αντιδράσεις). Και, κλείνοντας, έθεσε θέμα αξιοπιστίας του απονομιμοποιημένου, όπως είπε, πρωθυπουργού. «Πιστεύει κανείς ότι το δίκαιο και η αλήθεια στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα των Τεμπών, θα αποκαλυφθούν και θα αποδοθούν οι ευθύνες με τον κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό; Ρωτήστε την κοινωνία έξω. Κάντε ένα γκάλοπ γι’ αυτό».

Ο Κ. Τσουκαλάς

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η τοποθέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης από τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά (Open): «Η κυβέρνηση κατάφερε με την πολιτική της, τα 1.300 ευρώ τού σήμερα να είναι 900 σε τιμές 2020. Διότι με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τα καρτέλ, “έχει εξαφανίσει” το εισόδημα και φορολογώντας με τον παλιό συντελεστή παίρνει και φόρους». Υποστήριξε μάλιστα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψευδώς ανεβάζει το κόστος του 13ου μισθού: «Πριν δύο μήνες έλεγαν ότι κοστίζει 1,2 δισ., τώρα 1,5 δισ., ενώ στην πραγματικότητα ανέρχεται σε 770 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα ποσά είναι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κοροϊδεύει τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες λέγοντας ψέματα για τα νούμερα».

Παρουσίασε, τέλος, και στοιχεία που δείχνουν τη συνεχή επιβάρυνση των πολιτών και λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας: «Ο μέσος μισθός από το 2020 έως σήμερα αυξήθηκε 28% –από 14.000 σε 18.000 ευρώ– αλλά η φορολογία ανέβηκε 115%, από 710 ευρώ σε 1.585 ευρώ. Διότι με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τα καρτέλ έχει “εξαφανίσει” το πραγματικό εισόδημα και μετά φορολογεί με τον παλιό συντελεστή -που δεν είχε προβλέψει την αύξηση- και παίρνει και φόρους. Αρα φτωχαίνουν οι πολίτες και αυξάνονται οι ανισότητες», ανέφερε εμφατικά ο Κ. Τσουκαλάς.