Ο αγώνας των δημοσίων υπαλλήλων είναι αγώνας όλων μας!

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου στηρίζουμε, συμμετέχουμε στην απεργία!

Ο Δημόσιος Τομέας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι λάφυρο. Ο στόχος της διττός: από τη μία η τεχνητή απαξίωση του προς όφελος των ιδιωτών φίλων της κυβέρνησης και από την άλλη η μετατροπή του όποιου Δημοσίου τομέα απομείνει σε πειθήνιο μητσοτακικό όργανο. Σε ακριβώς αυτά αποσκοπούσε η διαβόητη «αξιολόγηση», η οποία όμως βρήκε μπροστά της σύσσωμο τον κόσμο της εργασίας, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Τώρα η κυβέρνηση, κάνοντας για άλλη μια φορά κατάχρηση του νομοθετικού της προνομίου, προσπαθεί να καταπνίξει τις αντιδράσεις των εργαζομένων δια νόμου!

Εισάγει σε νομοσχέδιο αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, με τις οποίες:

Ποινικοποιείται η συνδικαλιστική, κοινωνική, και πολιτική δράση των εργαζομένων, εξομοιώνοντας αυτά τα δήθεν αδικήματα με αντίστοιχα του κοινού ποινικού δικαίου!

Προβλέπεται κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και του δικαιώματος ένστασης των εργαζομένων!

Τα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια θα είναι αμιγώς μητσοτακικά, καθώς αποπέμπονται από αυτά οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των δικαστών!

Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων — από την υγεία, την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφορά χτύπημα ενάντια σε αυτές και αυτούς που εργάζονται σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, παρέχοντας τις βασικές υπηρεσίες που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργεί.

Ως ΜέΡΑ25 στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων ενάντια στη λαίλαπα του Μητσοτάκη.